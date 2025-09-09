為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    到越南旅遊竟要「睡廁所」？ 吳淡如打地舖畫面曝光！

    吳淡如分享自己在越南飯店廁所打地舖的照片。（圖翻攝自吳淡如臉書）

    2025/09/09 18:14

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名作家吳淡如近日到越南旅遊，沒想到在當地卻體驗了一次「睡廁所」，讓她哭笑不得。而她今天（9日）在社群分享這段經歷，引發網友討論。

    吳淡如今天在臉書PO出自己下榻在當地首屈一指的河內樂天飯店，卻要在廁所旁打地舖的照片，「昨天服務人員說他幫我升等湖景套房。本來還真的讓人高興，沒想到看到湖也會看到大馬路。到了半夜要睡覺的時候發現外頭的街道車聲鼎沸，冷氣機的聲音也大到不行。」

    越南大城市的馬路喇叭聲是很有名的，入夜也一樣。像我這種在鄉下長大的，安靜的地方住慣，伴著50分貝的冷氣風扇聲，實在不可能睡著。還好他的廁所蠻寬大的，像個密閉的石室，石牆還有天然的涼意。不但不會熱，而且還很安靜。很多個枕頭，可以墊在下面。棉被很大條，足以當睡袋沒有問題。所以我就安然地在廁所裡睡了。」

    最後吳淡如苦笑道，「今天我如實地告訴櫃檯這個困擾，他們也盡力地幫換一間面對的馬路沒那麼吵的房間，連冷氣都沒有那麼大聲。希望我今天晚上不會再去廁所露營了。」

    知名作家吳淡如。（資料照）

