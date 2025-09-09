為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鶯歌阿婆壽司店外堆放「豆腐板」小強亂竄 衛局稽查令限期改善

    新北市鶯歌阿婆壽司店，民眾發現店家將豆腐板放在店旁巷子，多隻蟑螂爬竄，引起食安疑慮。（記者黃政嘉攝）

    新北市鶯歌阿婆壽司店，民眾發現店家將豆腐板放在店旁巷子，多隻蟑螂爬竄，引起食安疑慮。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/09 18:03

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市鶯歌知名的阿婆壽司店，近日有民眾發現店家將製作豆腐的豆腐板放在店旁巷子，旁邊就是垃圾子母車，且多隻蟑螂爬竄，衛生環境引起疑慮，業者今說明，今天已將豆腐板調整到店內堆放，破損砧板也會換新。新北市衛生局今派員稽查雖未見病媒出沒，但請業者限期改善相關衛生環境，否則可罰6萬元至2億元罰鍰

    今下午4點多，店內饕客仍絡繹不絕，業者受訪說明，在發現昨天豆腐板堆放處有蟑螂爬竄後，已馬上調整改善，將豆腐板都收到店內，「畢竟關係到食安問題，一定要馬上改善。」其實店裡就像一般市場作法一樣，賣完後，豆腐板給廠商回收清潔，堆放在同一處，也方便廠商回收，只是沒想到昨天堆放處有較多的蟑螂亂竄，今天衛生局來店裡稽查，破損砧板也會請廠商換新，「做不對就馬上改善。」

    新北市衛生局表示，今派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，查核期間雖未見病媒出沒，但已責令業者落實食品器具保存衛生及食材驗收作業，避免再發生此類事件，另針對食品器具不潔，及食材存放無防止交叉污染措施等缺失，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處6萬元至2億元罰鍰。

    新北市衛生局今派員稽查，責令業者限期改善，落實相關衛生作業。（新北市衛生局提供）

    新北市衛生局今派員稽查，責令業者限期改善，落實相關衛生作業。（新北市衛生局提供）

    民眾近日在店家的Google評論PO出豆腐板堆放處有蟑螂亂竄畫面。（翻攝Google）

    民眾近日在店家的Google評論PO出豆腐板堆放處有蟑螂亂竄畫面。（翻攝Google）

    業者說明，之前將豆腐板堆在店旁，不知有髒東西，現已改到店內堆放。（記者黃政嘉攝）

    業者說明，之前將豆腐板堆在店旁，不知有髒東西，現已改到店內堆放。（記者黃政嘉攝）

    今午4點多，店內饕客仍絡繹不絕。（記者黃政嘉攝）

    今午4點多，店內饕客仍絡繹不絕。（記者黃政嘉攝）

    熱門推播