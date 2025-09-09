竹北連傳臭味 環境部派空品監測車駐點明起監控1週

環境部到竹北市水圳森林公園會勘空品監測車的放置位置，將展開為期1週的監測。（圖由徐欣瑩國會辦公室提供）

2025/09/09 17:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市東區從8月底起，多日夜間間歇出現聞得到卻始終查不到的不明臭味事件，深深困擾著地方，經竹北市公所、縣府環保局、以及立委徐欣瑩與林思銘先後尋求中央環境部的協助後，今天早上徐欣瑩在立院召開協調會，獲得環境部允諾4點協助，下午會勘確認在竹北水圳森林公園置放空氣品質監測車，明起監測1週以追查禍首。

徐欣瑩表示，國家環境研究院副院長江育德根據民眾通報的臭味特徵類似燒塑膠的氣味，研判來源可能是揮發性有機物（VOCs），然而地方儀器無法偵測到微量的VOC，所以才決定派出空品監測車、並提供實驗室等級的不銹鋼採樣桶，把採樣檢體送回國環院實驗室做微量分析，以確認空污污染物。

今天下午相關單位會勘後，決定由縣府環保局、竹北市公所支援場地、器材、以及人力，視近日氣流條件展開監測，最快明天就會啟動，計畫監測1週。

徐欣瑩還說，新竹縣目前僅在竹東、湖口設有空品監測站，人口最密集的竹北卻沒有，她向環境部提出中長期策略，爭取在竹北增設空品監測站的計畫以防制，環境部允諾將進行可行性評估。

另外她說，環境部承諾提供新竹縣的4點協助，除了前述安排空品監測車進行專業的微量分析技術，以研判造成臭味的物質外，就是：提供空氣採樣鋼瓶，協助地方做空氣採樣，並提供後續分析；持續提供大氣擴散模擬結果供地方應變；以及提供新竹縣空拍火點的資訊。

為了追查竹北市東區不明臭氣來源，立委徐欣瑩（面對鏡頭右）先跟環境部召開協調會爭取中央協助地方展開調查。（圖由徐欣瑩國會辦公室提供）

