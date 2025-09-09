為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    觀音瀑布9月12日免費入園 還有限量美食補給

    9月12日在竹崎鄉觀音瀑布園區舉辦「秋日踏青趣．暖陽好行時光」健行活動，歡迎大家一起在秋日暖陽下親近自然，享受濃郁負離子浴。 （資料照）

    2025/09/09 17:18

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿管處）推廣低碳永續旅遊，特別結合「台灣好行瑞里線」於9月12日在竹崎鄉觀音瀑布園區舉辦「秋日踏青趣．暖陽好行時光」健行活動。當天除開放免費入園，還結合溪心寮年度龍眼季，提供導覽、體驗、限量美食補給等，歡迎大家一起在秋日暖陽下親近自然，享受濃郁負離子浴。

    阿管處長黃怡平指出，阿管處在步道沿途設置多個補給站，限量提供阿里山高山茶、精品咖啡、龍眼蜜茶、老楊方塊酥和奮起福米餅等特色小吃，讓遊客在享受美景的同時，品嚐阿里山的在地風味，前200位抵達飄谷雨平台的民眾，還可兌換由社區媽媽所製作的草仔粿。此外，「溪心寮龍眼季」也配合健行活動熱鬧開攤，讓參加健行者品嚐溪心寮在地生產的龍眼，還能在瀑布間悠閒打卡拍照。

    黃怡平表示，為推動低碳旅遊及推廣台灣好行，當天特別加開3班次台灣好行瑞里線公車，每一班公車都配有阿管處志工老師隨車導覽，沿途介紹檜意森活村、竹崎火車站、文峰遊客中心等知名景點，讓旅程從上車開始就充滿收穫。同時阿管處還特別加碼推出趣味體驗活動「巧手剝剝樂」龍眼乾趣味比賽，現場報名參加，就可動手體驗溪心寮焙製龍眼乾的傳統文化。

    阿管處9月12日在觀音瀑布園區舉辦「秋日踏青趣．暖陽好行時光」健行活動。（記者蔡宗勳翻攝）

    9月12日觀音瀑布園區健行活動接駁車發車時刻表。（記者蔡宗勳翻攝）

