恐怖 ! 台中大遠百爆小強從托盤竄出 食安處將前往稽查

台中大遠百被民眾爆料，用餐時竟有蟑螂從托盤竄出，直呼恐怖。（翻攝自threads）

2025/09/09 17:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中大遠百被民眾爆料，在threads上PO出影片指，用餐時竟有蟑螂從用餐的托盤竄出，直呼恐怖！特別是看到別桌有蟑螂，沒想到換了位置，也有蟑螂，嚇得不敢再吃，對此，台中市食安處將前往稽查並限期改善。

網友驚呼「大遠百美食街到底可以多恐怖！」，形容用餐找位置時，已經看到別桌的桌上有蟑螂，換了別處用餐，吃到一半時，竟然還有蟑螂直接從托盤竄出，「嚇到原地彈開，不敢吃了！」

台中市政府食安處回應，已受理該案並將派員前往稽查，倘若查獲有不符合「食品良好衛生規範準則」，將責令業者限期改善；若複查仍未改善，將依法處以6萬元至2億元罰鍰，以確保民眾飲食安全。

大遠百表示，將要求餐廳業者將加強清潔消毒，增加強頻度，也會加強化樓面巡檢的頻度。

