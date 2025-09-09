台南關廟山西宮普度 供品逾2800份、約翰走路整箱拜

山西宮今年的普度，各式供品超過2800份，相當澎湃。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/09 17:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟是知名職棒球星王建民的故鄉，在地香火鼎盛的山西宮，今天舉辦中元節普度活動，轄內信眾踴躍參與，琳瑯滿目的各式供品超過2800份，熱情招待「好人客」，其中全豬有46頭，「約翰走路（Johnnie Walker）」洋酒也整箱拿來拜，相當澎湃。

山西宮榮譽主委歐明堃表示，對於四方遊魂，一般多稱呼「好兄弟」，該廟則習慣以好人客待之，每年固定在農曆7月18日舉行中元普度，盛情宴請。

今年的普度會場，山西宮準備了530桌之多，要容納信眾的豐盛供品，祭拜時間一到，全部擺滿，有的甚至不夠放，還堆疊起來，展現關廟鄉親熱忱待客的人情味。

歐明堃說，轄境有10個里，依照「香洋」、「花園」、「關廟與山西」、「松腳與五甲」、「新埔與北勢」、「新光與東勢」等分組，6年1次，輪流主普。

今年由松腳與五甲主普，信眾熱情參與，廟方也準備了整車的柴、米、油、鹽、醬、醋、茶等供品，加上各式的牲禮，以及滿載的財帛，進行祭拜。

廟方也張羅了2隻現宰的溫體全豬來祭拜，由於今天艷陽高照，脊背上放置大量冰塊，保持鮮度；現場還有整套的賭具，包含麻將、象棋，以及天九牌、四色牌、撲克牌等，讓好兄弟娛樂一下。

歐明堃提到，昨晚先由道長主持請神法會，今天也進行一連串的祭拜儀式，顯山西宮對於中元普度的重視。

關廟山西宮舉辦中元節普度，準備各式賭具，讓「好人客」娛樂一下。（記者吳俊鋒攝）

山西宮舉辦中元普度，整箱的「約翰走路」洋酒拿來拜。（記者吳俊鋒攝）

山西宮中元普度，準備了2隻現宰的溫體全豬，展現誠意。（記者吳俊鋒攝）

