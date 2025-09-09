高雄大樹4.6公頃山坡地遭棄置廢棄物 3度裁罰移送法辦

檢警環109年查獲非法堆置污泥廢棄物800多噸。（市府提供）

2025/09/09 17:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市大樹區一處4.6公頃山坡地農牧用地，檢警環109年查獲遭人非法堆置污泥廢棄物800多噸，檢方將2家公司、5人依廢清法起訴，112年12月完成污泥廢棄物清理，橋院去年11月判決有罪確定，環保局今年6月稽查又發現堆置大量土方，水利局依水保法三度裁罰6萬至30萬元，並移送法辦、限期改正，要求復原植生覆蓋，並持續非法棄置列管；市府與檢警持續監控中。

大樹區統嶺社區一處山坡地農牧用地面積4.6公頃，為水利局列管違規地號土地，108年及109年遭人違規堆置土方，水利局依違反水土保持法，裁罰2次共20萬元，並要求移除堆置土方。橋頭地檢署於109年開始偵查，5月查獲遭人非法堆置工廠污泥廢棄物800多噸，檢警將2家公司、5名行為人，依廢棄物清理法偵辦，檢方111年8月偵查終結，依廢清法提起公訴，橋頭地方法院113年11月判決有罪確定。

請繼續往下閱讀...

環保局判定是一般事業廢棄物，行為人雖於112年12月完成污泥廢棄物清理，不過市府為求慎重，要求行為人提供全區地球物理探測報告，才能解除非法棄置列管，但因行為人迄今未提出報告，市府不同意解除列管。

環保局今年6月19日會同水利局聯合稽查，發現現場仍堆置大量土方，水利局依違反水土保持法，再次裁罰6萬至30萬元，並移送法辦、限期改正，要求復原植生覆蓋。

水利局強調，市府對於任何違反水土保持法規行為，均秉持依法行政、嚴格查處的立場，並將持續追蹤後續處理情形，絕不寬貸；環保局表示，市府強調任何違法一定嚴查嚴辦。

環保局109年現場採樣污泥廢棄物。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法