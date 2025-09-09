為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    金針花季六十石山9/14半程馬拉松 交管時間公布

    六十石山正值金針花季，富里鄉公所首度舉辦六十石山馬拉松，從平地約200公尺海拔爬到800多公尺的六十石山，賽道非常陡。（記者花孟璟攝）

    六十石山正值金針花季，富里鄉公所首度舉辦六十石山馬拉松，從平地約200公尺海拔爬到800多公尺的六十石山，賽道非常陡。（記者花孟璟攝）

    2025/09/09 17:01

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮兩大金針山目前仍是金針花季，第1屆六十石山半程馬拉松挑戰賽14日週日舉辦，主打的21K高山極限半馬「金針勇士組」，單程總爬升高度635公尺，難度不小，吸引約2000人報名參加！富里鄉公所今天公布現場交通管制時間，管制從清晨5點到中午12點，提醒上山賞花遊客提前規劃行程以免被卡住。

    六十石山馬拉松將在14日開跑，招牌路線極限半程馬拉松21.5K，將從富里鄉農會羅山展售中心開始，一路跑上六十石山黃花亭後折返，扣除平地台九線的路段，從台九線六十石山東竹入口的金針花地標開始爬升8.2公里，平均約為7%坡度，考驗選手體能及耐力！主辦的富里鄉公所表示，21.5K金針勇士組共695人報名、10公里勇敢先鋒組687人、5公里快樂嚮導組664人，總計2046人報名參加。

    富里鄉公所、玉里警分局今天公告，東竹上山路段當日上午5時至中午12時實施交通管制，管制時段內，除執行勤務車輛（如消防車、救護車、警備車、工程救險車）及經核准的居民必要通行外，其餘車輛均禁止進入賽道，呼籲賞花遊客提前規劃行程，並遵守交通管制規定，以確保跑者安全。

    鄉公所表示，自行開車到會場的遊客，縱管處羅山露營區有專屬汽機車停車位，請民眾不要把車輛停在台9線兩邊，如有違規停放將由玉里警分局交通組依法開單，更多交通管制及停車資訊可至富里鄉公所網站查詢。

    六十石山山路陡峭，馬拉松舉辦的14日上午將實施交管，禁止車輛進入。（記者花孟璟攝）

    六十石山山路陡峭，馬拉松舉辦的14日上午將實施交管，禁止車輛進入。（記者花孟璟攝）

    折返點在六十石山黃花亭。（記者花孟璟攝）

    折返點在六十石山黃花亭。（記者花孟璟攝）

