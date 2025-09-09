大馬人夢碎台灣？他親曝真實生活面 網嘆：心有戚戚焉

大馬網友指出，台灣高房價與擁擠通勤問題，引起不少網友共鳴。示意圖。（資料照）

2025/09/09 17:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越來越多外國人選擇來台工作，但實際生活卻和想像中大不相同。一名馬來西亞網友分享，從小受到台劇影響，對台灣充滿憧憬，在高中畢業後便遠赴台灣念大學，不僅交到許多好友，還遇見了人生伴侶。然而多年下來，他卻選擇離開台灣，重返馬國生活，直言理想與現實確實存在落差。

網友在Dcard發文說，大學畢業後選擇留在台灣工作，自己的收入穩定卻仍被高房價壓的喘不過氣。他在與太太看房時頻頻自問，「花上千萬買中古屋值得嗎？我真的願意每天騎機車上下班嗎？」加上來自月薪僅一萬台幣的家庭背景，讓原PO開始重新思考留在台灣是否是個好選擇。

除了居住壓力，原PO坦言始終無法適應台灣的機車文化，甚至曾因交通事故受傷，對日常安全感產生動搖；另一方面，職場競爭激烈，他與太太在工作中屢遭挫折，生活上還常因岳母過度干涉而心力交瘁。最終，他抱著可能分手的念頭，對當時尚未成婚的太太說，「我們別買房了，我想回馬來西亞，妳願不願意和我一起回去，放棄眼前的薪水，換一個或許更快樂的生活？」

原PO回到馬來西亞後，在大吉隆坡買下24坪的新電梯大樓，總價約360萬台幣，居住品質提升，社區設施也完善。雖然收入比在台灣少，但工作朝九晚五、開車通勤，生活壓力大幅下降。太太也開始適應當地節奏，享受到更自在的生活，不再受他人干涉，快樂明顯增加。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「台灣的問題確實是居住正義，不然其他部分是還不錯」、「說實話，台灣房價一直是年輕人承受不起的重。」、「房價真的太高，和薪資收入不成正比」、「想到我大學室友了，電機系後來也回大馬，說不習慣科技業高壓力」、「我覺得不管你最後選擇台灣還是大馬，雙方都有需要適應及克服的難題」、「去哪都好，只要適合自己就可以」。

