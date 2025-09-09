日本人疑惑台灣婚禮「1習慣」網歪樓：重點都在流水席

台日文化差異不小，日本人對於台灣婚禮「這1習慣」感到驚訝。示意圖。（資料照）

2025/09/09 18:59

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有些小細節足以讓台日兩地的人大感驚訝，一名日本網友分享，台灣女友邀請他參加朋友婚禮時，讓原PO頓時傻眼，因為在日本，通常只有收到正式邀請函的人才能參加婚禮。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不過卻有許多網友歪樓說，「如果是南部流水席，一定要去！記住，流水席一定要去！」

網友在社群平台Threads分享說，女友近日邀請他一起參加朋友婚禮，讓原PO當場滿頭問號。他解釋，「在日本，只有收到邀請函的人才能參加，而且被邀請的一方，也沒有辦法帶其他人！」對比之下，他相當驚訝台灣婚禮竟能攜伴出席。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「對台灣人來說，這是正式介紹另一半的好時機，也是願意讓你融入他交友圈的證明」、「日本是只有收到邀請函那個人會去，他們的席位就是依照邀請函，不像台灣會多開桌，所以你帶人去很沒禮貌也令主家非常困擾」、「日本人數限制很嚴格，約一個人就只能一個人，約兩個人就只能兩個人，餐點座位都是完全剛好不會多也不會少」。

另外，也有不少網友歪樓說，「不認識沒關係，你只要認識紅蟳米糕就好」、「果然台灣人就是吃飯皇帝大的精神」、「南部流水席，不認識也要吃，真的比五星級還好吃」、「道地的台灣人都是這樣子，人多一點比較容易聊天介紹，記得啊，蒜蓉蝦一上桌，一個都別讓，全部掃進塑膠袋裏帶走，代表你捧場，你覺得好吃」。

