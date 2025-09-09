台南就博會9/13釋出4200職缺 近6成薪水逾3萬5

南市府將於9月13日舉辦「台南呷頭路」大型就業博覽會，今日暖身宣傳。（圖由台南市府提供）

2025/09/09 16:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕想找好工作嗎？南市府將於9月13日在東區慈幼高級工商舉辦今年第3場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，現場一口氣釋出4200個工作機會，其中近6成職缺薪資超過3萬5千元，為南部地區求職者帶來就業機會。

市府今（9）日偕同業者一起宣傳，市府副秘書長徐健麟表示，現場將設置80個攤位，邀集各大企業與工協會齊聚徵才。據去年成果，媒合率突破5成，顯示就博會已成為求職者與企業間的重要橋梁。

徵才活動13日上午9時至12時，陣容相當豪華。包括台灣穗高科技、緯穎智造、台灣矽科宏晟科技、聯亞科技、黑橋牌企業、桂盟企業、雲雀國際、馡曄國際、和德昌（麥當勞）、亞洲藏壽司、碳佐麻里、全家便利商店、統一超商、全聯實業等80家廠商參與，涵蓋科技、製造、餐飲、零售等產業，提供多元選擇，薪資待遇也相當具吸引力。

勞工局長王鑫基表示，市府每年規劃4場大型、3場中型及超過200場小型徵才活動，積極搭建市民就業舞台、協助企業找到好人才。就博會除了徵才攤位，還設有「勞動法令諮詢」、「求職顧健康」、「CPAS職業適性診斷」與「美髮水噹噹」等服務，讓求職者一站式掌握履歷技巧、健康檢測與職涯方向。

更貼心的是，只要投遞3家履歷，就能參加抽獎，有機會把復古藍芽音響、無線果汁隨行杯、熱壓三明治機或音波震動牙刷帶回家；現場還準備手機支架、便當提袋、不鏽鋼餐具等求職好康禮，數量有限，送完為止。

