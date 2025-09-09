江祖平自曝遭前男友性侵 現代婦女：only YES means YES

現代婦女基金會長期推動「only YES means YES沒有同意．就是性侵」觀念。圖為倡議大使大牙。（圖由現代婦女基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕演員江祖平揭露遭前男友龔益霆性侵，引發社會高度關注，現代婦女基金會倡議大使大牙也在臉書聲援，現代婦女今（9日）聲明，深知性暴力案件往往伴隨著沉重的污名與輿論壓力，呼籲大眾鼓勵、支持並理解被害人，也可向家防中心或專業團體尋求協助，並重申「only YES means YES」，沒有同意，就是性侵。

現代婦女長年倡議，「only YES means YES 沒有同意，就是性侵」，核心觀念就是「性行為的主動方，有責任確認對方在完全清醒、意識清楚的狀態下表達同意性行為的發生」，意即雙方都自願、主動參與性行為相關的活動。

現代婦女指出，很遺憾看到江祖平一案的行為人（龔益霆）不僅無視對方的拒絕而多次侵犯他人（江祖平），甚至以「我不相信你不要」、「你沒有爽到嗎」等言詞合理化侵害行為，這不僅暴露出對性同意的嚴重無知，更凸顯社會中仍普遍存在以強迫性行為或羞辱方式，否認女性自主與貶抑女性的意識形態。

現代婦女強調，「沉默不是同意」，重申沒有反抗、表達拒絕，並不等於同意；以及「意識不清不是同意」，無論因飲酒、用藥或身體不適，只要意識不清，都不可能構成有效的同意；「中途停止須被尊重」，即便一開始同意，在過程中任一方若不想繼續，就必須立即停止；「伴侶關係不代表永久同意」，每一次性行為必須確認同意，配偶間若違反意願強行性交，依法同樣構成犯罪；「脅迫、威脅與權勢不等於同意」，任何在恐嚇、威脅或權力不對等下發生的性行為，都不是真正的同意。

現代婦女指出，若行為人以藥物、酒精或其他方式使對方意識不清而進行性行為，甚至在過程中錄音、錄影等，更是加重強制性交的重大犯罪，必須面對7年以上有期徒刑。

現代婦女也呼籲，三立電視必須善盡性別平等工作法中的雇主責任，採取立即有效的糾正補救措施，營造讓被害者及吹哨者安心陳述的職場環境，全面清查可能的受害案件，並提醒雇主不得對遭受性騷擾的申訴人進行報復或給予不利處分。

現代婦女再次呼籲社會大眾、媒體停止檢討受害者、停止模糊同意的界線，才能終結以強迫或羞辱為基礎的性侵文化，讓受害者得以被理解，獲得面對追訴加害者的底氣與力量。

