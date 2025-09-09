員林後站詭異「酥油燈路」徵收價4000多萬 點燈地主：捐出都可以

長達20公尺的「酥油燈路」意外成為情侶約會聖地，地主說捐出都無所謂。（民眾提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台鐵員林站後站出口出現一條「酥油燈」路，農曆七月意外爆紅，這裡成為情侶約會的聖地，但公然在馬路上「酥油點燈」是否有安全疑慮也引發爭議。

點燈人為彭姓地主，他因4坪土地位於聯絡道路上，日前對公所喊話「趕快來徵收」、「土地捐出都無所謂」，結果未獲理睬；他農曆七月花10萬元買了上千盞酥油燈，每天點3、4百盞，形成「酥油燈路」，意外引發話題。但它屬於「私人土地」，地主在自有土地點燈，警方對他沒輒。

這條聯絡道約20公尺，均為私人所有，因徵收價碼談不攏，為了市民行的方便，公所只能依公告地價向地主承租，惟地主之一彭男2023年開始不願接受承租，以自有4坪土地做景觀造景，形成道路「凸」出一塊綠色景觀的窘境。彭男飽受罵名，但他說「土地是我的，你能奈我何？」

他說，「我不是故意要擋路，我只是要一個公道！」這塊地公所多年來只願租地，不願徵收，租約到期後還想繼續租，讓他承受外界「獅子大開口」的罵名。他從未要求高價補償，他只希望後站能繁榮發展，「只要公所願意把事情解決，我把地捐出去都可以！」

市公所表示，公所早有意在此開闢15米道路，但因範圍內有私人土地，公所為順利徵收召開協調會，但最後仍因雙方議價不合而失利。公所強調，公所對土地的徵收有一定的程序，租約到期後積極與土地所有權人提出調整租金或租期等條件續租，初步已經與多數地主完成協商，依實價登錄徵收費用初估約四千萬多萬，不過依公所財務狀並不符合經濟效益，需報請內政部納入都市計畫中來完成徵收。

聯絡道上做造景，彭姓地主再佈置酥油燈。（記者顏宏駿攝）

彭姓地主白天佈置酥油燈，入夜後呈現詭異又浪漫氣氛。（記者顏宏駿攝）

