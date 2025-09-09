北市公館圓環地下道填平9/13動工公車改道！北市交通局長：2個月絕對塞

公館圓環。（記者董冠怡攝）

2025/09/09 17:00

〔記者董冠怡／台北報導〕「公館圓環拆除及地下道填平工程」週六（13日）凌晨動工，第1階段進行為期44天的地下道封填工程，原本行走地下道的公車，現行上午尖峰小時南往北116輛次、北往南97班輛次，將改走平面車道。交通局長謝銘鴻今坦言，施工期間絕對會塞車，將以保持路口淨空、加強紅黃線臨停車輛驅離、規劃替代道路，以及改騎YouBike、搭乘捷運等折衷方式應對。

新工處指出，總工期65天（9月13日至11月16日），分成二階段施工，第1階段封填地下道，時間為早上8點至傍晚6點、凌晨0點至清晨6點，施工不占用平面車道；第2階段拆除圓環地上設施，時間為凌晨0點至清晨6點，白天不占用車道。

現已設置牌面、透過CMS（資訊可變標誌）與警廣電台、向附近住家投遞施工通知，宣導施工作業期程資訊，提醒用路人配合提前改道，如經羅斯福路四段、五段與基隆路四段工區周邊，減速慢行，並於公車站牌電子看板、公車上張貼告示，建議旅客提早出門候車，獲多利用大眾捷運系統。

施工過程中，永和區往返台北市，可於永福橋替代銜接辛亥路；新店區往返台北市，可於景隆街改由辛亥隧道銜接基隆路。

謝銘鴻、交工處長張建華說明，羅斯福路的公車專用地下道，公車在施工的二個月無法行駛，勢必外溢至平面車流，絕對會有塞車陣痛期，「不塞車是騙人的」，但相信完工後，過往車輛交織狀況就會有所改善，連帶減少碰撞機率，民眾除了繞道行駛，也建議提早出門、使用大眾運輸工具，搭配交控中心24小時運作、加強取締違規臨停、保持路口淨空，已和警方協調加派警力，加快紓解效率。

此外，另設公館專案聯合監控平台，透過影響掌握車流轉移的變化，平台未與新北端連動，但與新北市府有即時通報群組可應變，機器設備監控範圍可擴及至福和橋新北端。交通局主秘劉嘉祐說，若有壅塞情形，會在群組通報並調整號誌，例如永和端因故塞車回堵至公館圓環，立即聯繫新北，評估增加下福和橋的綠燈秒數，避免影響到北市端車流行進，路況影像可從「台北好行APP」選單─道路資訊─地圖查詢─路況影像，了解公館圓環的車流情形。

