從復康巴士到救護車 彰化人「排隊」捐車等3年才能輪到

彰化人愛捐車，從復康巴士到救護車，排隊做善事，若救護車指定服務區域，最久要等3年才能輪到可捐車。（記者張聰秋攝）

2025/09/09 16:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕一台復康巴士加上配備約200萬元，一台救護車加上車內急救儀器與設施，要價約320萬元到380萬元之間，彰化縣救護車每年出勤超過6萬次，使用率高，平均5到6年就得汰舊換新，龐大經費大多仰賴民間力量支撐。

彰化縣長王惠美今天在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車，總金額高達1億1524萬元，創下單日捐車數輛最高紀錄。縣長王惠美說，彰化人很有愛心，不少旅外鄉親也會回來關心縣府資源，這幾年來縣府陸續獲捐32台救護車，不乏要「排隊」等候捐車。

請繼續往下閱讀...

消防局長施順仁也說，通常會出現「排隊」情況，都是因為指定使用鄉鎮區域，「排隊」最久曾經要等3年才輪到。不少捐贈者是替家人完成生前遺願，希望救護車能留在家鄉使用，因此得排隊等待。

其實，彰化縣能找到救護車捐贈資源，很大一部分來自社會處的復康巴士捐款，復康巴士出勤次數沒有消防局的救護車高，一般是車齡超過10至12年或行駛25萬公里以上才得汰換，不像救護車6年就要面臨換車需求，救護車換車需求比復康巴士更高。

社會處接獲民間捐贈意願，若捐贈金額超過200萬元以上，會轉介媒合給消防局，相對地，若想捐救護車的預算低於300萬元以下，就會轉給社會處，兩局處橫向連繫，無縫接軌，也因此會有復康巴士、救護車都捐的善心人士。

自2019年起，縣府與企業、善心人士合作汰換復康巴士，到今年為止已換掉76輛，總價值達1億4284萬元，幾乎全靠民間力量支撐，今年7月又獲捐9輛復康巴士，目前全縣維持80輛持續運作，服務鄉親。

一台全新救護車包含車內救護配備，市價320萬元到370多萬元不等。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法