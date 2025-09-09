公共運輸「優先席」統一圖示公布！交部：年底前更新、違者最高罰5萬

交通部公告「優先席」統一圖示，全國公共運輸公司須在今年12月31日前完成圖示更新。（交通部提供）

2025/09/09 16:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕「博愛座」走入歷史，因應身障法修法通過，交通部今天（9日）公告「優先席」統一圖示，全國公共運輸工具包括台鐵、高鐵、捷運、公車等，要在今年12月31日前全部更新，否則可處一萬元到五萬元罰鍰。

今年8月1日「身心障礙者權益保障法」第53條文修正公布，其將「博愛座」的用語修正為「優先席」，並將優先乘坐對象改為「身心障礙者或有其他實際需要者」，交通部因此配合修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」。

交通部公共運輸監理司司長胡迪琦表示，過去對於博愛座並未訂有統一圖示，由各大眾運輸系統各自繪設後張貼，常讓部分民眾誤解博愛座使用對象而衍生爭議，今年12月31日之前，全國的大眾運輸「非對號座」要全面統一並更新，使用交通部公告的這款統一圖示。

胡迪琦表示，有捷運業者有詢問，是否可以增加不同語言的說明，「因為圖示已經統一，若要加註不同語言的說明，可以在圖示之外加註」。她也提醒，若在今年12月31日前沒有全部更新，交通部可要求限期改善，若未改善可依身障法處一萬元到五萬元罰鍰。

「優先席」統一由左至右分別表達高齡者、孕婦、行動不便者、攜帶幼童及其他實際需要者，交通部也特別說明該圖示是參照國際ISO及日本JIS兩大國際性圖標系統的公共圖標來進行繪製，以利接軌國際。

交通部強調，「優先席」是給每一位有需求的人使用，臨時性的身體不適、其他無法直接透過外觀辨識的隱性需求者等皆可使用，提醒民眾應以同理心、尊重他人為出發點，發揮禮讓的美德，後續也會請各運輸系統透過動態、靜態的宣導，讓民眾能夠更明瞭優先席設置的原意。

交通部也說明，另外，考量隱性需求者可能因不好意思，或難以清楚告訴他人需要座位，交通部這次也參考大眾捷運系統提供需求貼紙機制，設計了優先席需求貼紙，提供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。

優先席需求貼紙統一圖示。（交通部提供）

