為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏縣7國小「都在鐵道旁邊」組聯盟 搭火車遊學

    屏縣7所小學組成鐵道聯盟，左起唐榮國小校長林春如、建國國小校長溫昇泓、西勢國小校長謝俊明、竹田國小校長林秀玲、溪北國小校長蔡信東、玉光國小校長陳德宗、東海國小校長顏乾明。（記者羅欣貞攝）

    屏縣7所小學組成鐵道聯盟，左起唐榮國小校長林春如、建國國小校長溫昇泓、西勢國小校長謝俊明、竹田國小校長林秀玲、溪北國小校長蔡信東、玉光國小校長陳德宗、東海國小校長顏乾明。（記者羅欣貞攝）

    2025/09/09 16:16

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣7所位於火車站附近的國小，自發組成「屏東鐵道學校策略聯盟」，各校學生可搭火車到他校交流學習，特色課程、教學資源都能共享，7校今（9）日齊聚屏東市建國國小簽署合作意向書，溪北國小20位學生在校長帶領下從台鐵南州車站搭火車到屏東市，到有星象館與獵戶座天文台的建國國小上星空課程。

    今天的鐵道盟約由7校校長簽署，包括屏東市唐榮國小校長林春如、建國國小校長溫昇泓、竹田鄉西勢國小校長謝俊明、竹田國小校長林秀玲、南州鄉溪北國小校長蔡信東、佳冬鄉玉光國小校長陳德宗，以及枋寮鄉東海國小校長顏乾明。

    面對少子化的挑戰，教育的未來可以不是競爭而是共好，建國國小校長溫昇泓表示，7所合作學校的共同特點就是「都在鐵道旁邊」，各校也都有屬於自己的教育特色，既然有了鐵路的連結，希望能藉著這份緣分，把大家串在一起，形成一個彼此扶持、彼此成長的「鐵道聯盟」。

    其實去年建國國小已和唐榮國小一起合辦運動會，也與竹田、溪北國小進行鐵路遊學交流，更和榮華、賽嘉國小聯合挑戰百里健行，由於這些國小多為一個年級一個班，策略聯盟後，學生可以和不同班的同年級學生交流，有良性競爭與彼此學習。

    7校締約首日，溪北國小四年級學生在師長帶領下，在南州車站自己購票，接著一起搭火車到屏東站，再步行到建國國小，建國國小今天也剛好有國際交流活動，紐西蘭懷希實驗學校副校長Whaea Mandy Forsyth到訪，除了介紹紐國教學特色，也帶來毛利文化樂舞，讓建國、溪北國小學生共同體驗了國際教育交流，學生們直呼「好有趣！」也期待未來有更多機會搭火車到其他小學「遊學」。

    屏東縣7所國小代表齊聚建國國小簽署鐵道聯盟，溪北國小學生也到場與建國國小學生交流。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣7所國小代表齊聚建國國小簽署鐵道聯盟，溪北國小學生也到場與建國國小學生交流。（記者羅欣貞攝）

    紐西蘭懷希實驗學校副校長 Whaea Mandy Forsyth表演毛利樂舞，建國、溪北國小學生看得入迷。（記者羅欣貞攝）

    紐西蘭懷希實驗學校副校長 Whaea Mandy Forsyth表演毛利樂舞，建國、溪北國小學生看得入迷。（記者羅欣貞攝）

    溪北國小學生從南州車站搭火車到屏東市，到建國國小遊學。（屏東縣立溪北國小提供）

    溪北國小學生從南州車站搭火車到屏東市，到建國國小遊學。（屏東縣立溪北國小提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播