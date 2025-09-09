環評委員多環工領域引議 環工學會聲明「環境優先」邁向永續

環境部第2屆環評委員名單公布，遭批評6成環工領域背景，分配不均，但環工學會澄清學會成員涵括各環境領域，並強調以環保為主而非開發。圖為環境部召開環評會議，由環評委員進行審查。（資料照）

2025/09/09 16:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕近期環境部公布第2屆環評委員，其主要負責環評開會與決議，掌管開發案生死大權，但因委員組成有6成屬環境工程領域，引發部分環保團體及人士評議領域分配不均；中華民國環境工程學會今（9日）聲明，強調環工以環境保護為優先考量，以達永續發展，相信獲聘委員未來將秉持公正客觀，提供專業審查意見。

環工學會表示，自1985年5月14 日成立以來，始終致力推動我國環境保護與永續發展，但近期有報導引用學會宗旨「......促進環境工程之建設」，來指涉學會主要是推動開發，此說法為不瞭解環工實質內涵，所謂促進環境工程之建設，指應用先進工程技術，改善與保護環境品質，保障人類健康及生物福祉，換言之，環工建設是以環保為優先考量，以達永續發展，並非「建設」即屬開發的單一認定。

請繼續往下閱讀...

該學會也指出，環團批環工背景的環委佔6成，淪「人形立牌」等語評議，對此尊重公民監督，而歷屆學會的理監事擔任過政府各項委員會議委員，提供專業建議，相關表現可受公評，且包含理監事其個人專業表現，非學會單一代表身分。

該學會也說明，理監事多為全國各大專校院環境工程、科學、管理與教育學系等教授，受全國各界推薦為委員候選名單，涵括水環境、大氣環境、廢棄物、土壤及地下水、公共衛生及健康風險等領域，獲聘環委均有相關學術專長及實務經驗，未來將秉持公正客觀，提供專業審查意見。

該學會表示，將持續扮演「跨界整合」的角色，透過產官學研各界，以及各關心環境議題的公民團體共同協力，深化環境治理與綠色科技之應用，並推動更健全的專業審議與公共溝通機制，讓台灣在邁向淨零與永續的道路上更穩健前進。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法