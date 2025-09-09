「天蓬大元帥」降臨普度？ 廟埕來了隻大白豬 宮方決定這麼做…

玄靈宮3位信徒合力將大白豬拖到廟口綁好，以防衝撞騎士。（民眾提供）

2025/09/09 16:48

〔記者劉人瑋／台東報導〕神明的意思，信徒不清楚？3日台東成功鎮一間玄天上帝廟，正舉行犒軍祭祀時，廟埕突然跑來一頭大白豬，但方圓數公里內沒人養豬，若是從省道運豬車上逃脫，竟能躲過車流、毫髮無傷直奔廟埕，適逢中元普度又不能私宰，這一刀該不該下？廟方表示，只能當失物招領。

當全國各地宰殺大豬普度前幾天，3日成功鎮玄靈宮正舉辨儀式，廟方人員突然看到一頭大白豬蹣跚踱步到廟埕一屁股坐下，所有人大吃一驚，又恐大豬衝出傷及機車騎士，3名信徒遂上前欲捉捕，先以繩套頸拖引，一人抓前肢，一人抓住後2腿，大豬重逾80多公斤，抓前肢者只能跨其背部由上方抓起，3人在大豬尖叫聲中緩緩拖往廟口。

要普度來了隻大豬，還是40年來第一次有大豬出現，許多小朋友很興奮，有信眾認為是好預兆、「要發了」，眾人思索附近數公里內無家戶養豬，若是從省道運豬車逃出，又是如何跑哪麼遠才能毫髮無傷到廟埕？

有信眾認為，這根本是「送來要趕著普度的，神明賜、不可辭」，有信眾反駁「你怎麼知道這不是天蓬大元帥化身？你吃吃看！」。更多信眾認為，大豬似乎經過長途奔波到廟埕已近虛脫，眾人忙著澆水、餵水才緩過來，見牠不斷望向廟內神明，「這怎麼吃得下去？似乎是在向神明求救，真要吃豬肉也會先思索一下」。

目前大豬在玄靈宮善心人士協助下已度過劫難、活過普度，又在信眾家的草地中嚼著地瓜葉安心度日，還避免讓牠看到同類被普度過程，畢竟算是「遺失物」，廟方透過鎮公所公告、尋找失主，若7日內無人認領，將由信徒供其安享餘生。廟方表示，畢竟是跑來向神明求救，即使無人認領，也該當神蹟來解讀，並抱持愛心讓牠活下去。

成功度過劫難的大白豬，目前被養在雜樹林中。（民眾提供）

