捐款改善高市社教館老舊設備 甜點廠商提供志工消費優惠

高市社教館志工長期投入推廣文化服務。（高市社教館提供）

2025/09/09 16:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市社教館設施逐漸老舊，知名甜點懿品乳酪菓子手造所捐資改善，同時看到志工長期無償付出給予消費優惠。懿品執行長黃啟霖表示，相信食物能傳遞幸福，而企業更應該傳遞正向能量，與城市共同成長。

館長黃昭誌說，懿品長期熱心公益，因緣際會認識黃啟霖及懿品經理蔡雅婷，黃得知社教館老舊設施無經費改善的窘境，和志工及同仁投入公共事務及公益，慨捐10萬元經費，協助改善社教館硬體設施，如教育推廣班教室窗簾汰舊更新、演講廳附設研討室加設布幕及投影機，以服務更多來使用的市民團體。

更令人動容的是，懿品看見社教館志工長期投入服務、分毫未取，默默奉獻於教育文化推廣，因此員工和志工可於懿品實體門市（文龍、青海、北堤）享有9折優惠，各大百貨櫃點、衛武營、佛光山、新濱町海洋廚房及碳佐麻里新興園區據點，也將搭配不定期優惠活動。

懿品執行長黃啟霖表示，相信食物能傳遞幸福，而企業更應該傳遞正向能量，與城市共同成長，盼能發揮拋磚引玉效果。

志工為前來社教館民眾提供服務。（記者洪臣宏攝）

黃昭誌（右1）、黃啟霖（右2）將啟動合作模式。（高市社教館提供）

