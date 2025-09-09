為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    福隆候車亭換新妝 東北角海岸新亮點

    交通部東北角風景區管理處辦理福隆候車亭改造工程，今天辦理啟用典禮，觀光署「喔熊組長」與東北角吉祥物「福氣龍」也到場共襄盛舉。（圖為東北角風景管理處提供）

    2025/09/09 16:08

    〔記者俞肇福／新北報導〕交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理今天（9日）舉辦「福隆候車亭啟用典禮」，亮相的全新候車亭採用暖橘色調，搭配通透、開放式結構，成為東北角旅遊動線的新亮點。

    東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處處長游麗玉表示，福隆候車亭整修工程2025年6月2日動工，8月底完成後，她和新北市政府貢寮區長柯建輝等地方及產業代表聯袂出席啟用典禮，見證全新候車亭以「台灣好行3.0」新視覺形象登場，象徵東北角低碳旅遊的新起點。

    「福隆候車亭啟用典禮」由福隆國小鼓隊演出揭開序幕，觀光署「喔熊組長」與東北角吉祥物「福氣龍」也現身，帶動現場氣氛。游麗玉表示，福隆候車亭啟用，不僅象徵區域交通節點升級，更是落實低碳旅遊的具體行動。未來將持續結合在地資源與主題套票，帶動國人搭乘台灣好行，發掘東北角的深度魅力。

    台灣好行856黃金福隆線配合福隆候車亭啟用，同步推出兩款期間限定優惠套票。「福隆沙雕・食味小旅行」套票售價260元，包含福隆便當1個、沙雕門票1張及856、綠19、綠18公車，3線1日券1張，限時買1送1至9月18日止，限量30組，意者可上網購買

    「九份好食・私藏觀景點」套票售價79元，包含老友號芋圓1份及856、綠19、綠18公車，3線1日券1張，限時買1送1至9月30日止，限量50組，意者可上網購買

    交通部東北角風景區管理處辦理福隆候車亭改造工程，今天辦理啟用典禮，觀光署「喔熊組長」與東北角吉祥物「福氣龍」也到場共襄盛舉。（圖為東北角風景管理處提供）

    交通部東北角風景區管理處辦理福隆候車亭改造工程，今天辦理啟用典禮，觀光署「喔熊組長」與東北角吉祥物「福氣龍」也到場共襄盛舉，圖中為東北角風管處長游麗玉。（圖為東北角風景管理處提供）

