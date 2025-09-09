為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    竹市湧北湖圳髒亂惡臭 里長號召廚餘製環保酵素盼淨化水質

    新竹市民富里居民今天在湧北湖圳，用廚餘製的環保酵素來淨化水質，期讓水圳能恢復乾淨原貌。（記者洪美秀攝）

    新竹市民富里居民今天在湧北湖圳，用廚餘製的環保酵素來淨化水質，期讓水圳能恢復乾淨原貌。（記者洪美秀攝）

    2025/09/09 16:05

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市湧北湖圳是竹市重要的灌溉水圳之一，流經西大路到中正路等市區，因水圳沿線有餐飲商家，也造成長期髒亂惡臭，民富里里長沈朝旺、社區發展協會理事長郭玉秀今天號召近百位里民齊聚湧北湖圳，以手製環保酵素取代化學清潔劑，用最天然的方式改善圳溝水質，也讓廚餘再生利用，減少垃圾量，預計投入30公噸的環保酵素，期透過自然方式淨化水質，恢復湧北湖圳自然生態。

    參與籌劃環保酵素淨化水質任務的環保志工傅文燦提到，利用環保酵素淨化水質，過去有港北溝淨化成功的案例，期效法他山之石，讓貫穿市區、惡臭不斷的湧北湖圳，也能找回昔日乾淨清澈的樣貌。

    這次在「台灣愛酵環保協會」執行長洪懿馨及苗栗分會總監陳焜得指導和環保志工支持下，利用葉菜果皮製作酵素，把廚餘再生利用的環保酵素已成為民富里最流行的「新生活運動」，里民也都樂於參與這項環保新生活，只要有時間或家中有廚餘，就會做成環保酵素。

    經里民1年半的生產準備，目前環保酵素已超過25噸，後續仍需半年時間製作與投放，預計將投放30噸的環保酵素到湧北湖圳，期盼透過自然方式讓湧北湖圳恢復過往清澈、無臭的水圳原貌。

    新竹市民富里居民今天在湧北湖圳，用廚餘製的環保酵素來淨化水質，期讓水圳能恢復乾淨原貌。（記者洪美秀攝）

    新竹市民富里居民今天在湧北湖圳，用廚餘製的環保酵素來淨化水質，期讓水圳能恢復乾淨原貌。（記者洪美秀攝）

