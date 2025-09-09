在台鐵列車調整椅背遭「猛拍怒斥」 她嘆︰這不是乘客權利嗎？

女網友指出，她將座位的椅背往後調整，竟遭乘客用力拍打，要求將椅背調回。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵等運輸工具設置的座椅，椅背大多是可自行調整，然而卻經常引發爭議。一名女網友指出，她近日搭乘台鐵時，將椅背往後調整，未料竟遭其他乘客用力拍打，並拍椅背要求她調回去，讓她感到十分不解，「調節椅子不是乘客的權利嗎？」。

該名女網友在Dcard以「搭火車的時候把椅子往後倒是乘客的權利嗎？」為標題，分享自己7日搭乘台鐵自強號時的一段經歷。原PO透露，她當天乘坐位置是車廂入口的第一排，座位後面就是牆壁，而她過去在這種位置曾遇過有人將體積龐大的行李，直接堆放在那裡，或者是站在後方並手扶椅背，手不斷碰觸到她的頭等糟糕經驗。

為了避免這種狀況出現，原PO一坐到位置上，就先將椅背向後調低，不料有位外籍移工為了放置行李箱，語氣強硬地要求她將椅背調回去，她則向對方表示自己有買票，她調整的是自己的座位，然而對方聽完後，竟當場大力拍了2下椅背，還大聲喝斥她，「我也有買票！大家都買票！妳椅子弄成這樣我要怎麼進去！」。

原PO直言，她理解台鐵未設置大型行李置放區的不便，然而對方的態度令她感到相當不舒服，加上當時全車廂乘客看著她們對質，她主動退一步，稍稍調回椅背，同時提醒對方買的只是站票，已有足夠空間可站立，後來對方疑似嫌擁擠，轉往其他車廂。對遇到這種事，她也坦言感到很無奈，「把椅子往後調應該是乘客的權利吧？」。

文章曝光後引發熱烈迴響，不少網友紛紛表示，「有調整權利，是賣太多站票的台鐵的問題」、「思考一下為啥會有那個區域吧？不就是可以讓你椅子往後倒嗎？」、「他本來就不能把行李放那，椅子後面是腳踏板，看也知道不是給別人放行李的地方」、「我不知道台灣怎麼規定的，但我之前在國外的時候有明文寫說倒椅背是乘客的權利，禁止他人以任何形式影響前座乘客的權利」。

也有熱心網友推薦台鐵的簡訊通報、文字客服服務，「請列車長跟她解釋解釋」、「是我的話就傳簡訊請車長來處理了」、「這種時候不要自己出頭，直接打給台鐵叫列車長來」、「請車長處理吧，搭火車真的很容易遇到不爽的人和事」、「我也遇過幾次，我是直接傳簡訊給台鐵，5分鐘左右車長就會來處理了」、「建議妳下載好能聯絡車長的方式，一旦遇到野蠻人就直接通知車長處理」。

