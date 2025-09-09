助攻企業AI應用！台灣大投資9.3億元開發 傾向招募AI實務人才

台灣大哥大9日舉辦第三屆台灣大硬科技日，展示AI研發應用成果。左起台灣大資訊長蔡祈岩、企業服務用戶商務長朱曉幸、總經理林之晨。（記者蔡昀容攝）

2025/09/09 16:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕AI從模型競賽進入落地實戰，台灣大哥大今（9日）在台北舉辦第3屆「D.E.E.P. Tech Day 2025」（2025台灣大硬科技日），展示15項AI研發應用成果，今年將投入9.3億元開發，並於台灣大內部進行3年超人計畫，訓練員工AI應用能力，目標提升1.5倍產能，未來工程師招募也傾向有AI實務知識及經驗的人才。

台灣大硬科技日以「OP AI落地智慧」為主題，聚焦企業導入AI三大痛點：落地困難、應用零碎及系統整合，展示15個AI應用成果，並邀請Google DeepMind研究副總裁紀懷新（Ed Chi）、群聯電子創辦人暨執行長潘建成擔任講者，談全球趨勢、硬體突破及在地創新。

台灣大哥大總經理林之晨表示，生成式AI已從模型軍備競賽邁入落地實戰階段，台灣必須同步推動「AI產業化」與「產業AI化」，前者讓AI成為新營收來源，後者則深植企業流程，成為競爭力引擎。

「企業AI升級是一場已鳴槍起跑的馬拉松。」林之晨表示，95％企業受模型訓練、部署門檻與資料安全等挑戰；以AI語言模型為例，雖能服務日常科普，但尚不熟悉企業用語，因此要訓練AI了解企業常見問題及應用。台灣大從「跑道優化」（電信網路）、到「高性能跑鞋」（在地解決方案）、再到「專業教練」（落地經驗），協助企業贏得AI競賽。

林之晨表示，台灣大今年投入9.3億元，動員800多人技術團隊，開發涵蓋語音、資安、團隊協作的AI產品，助企業一站式導入、快速落地。未來3至5年，AI將成為台灣大新成長曲線，台灣大內部正在進行3年超人計畫，訓練員工AI應用能力，從工程師到門市人員，讓每個人成為超人，目標提升1.5倍產能。

林之晨指出，未來將進入逆分工時代，工程師過去是電腦語言轉譯者，如今AI就能代勞寫程式，因此工程師應往前再跨一步，著重於了解用戶問題痛點，跟行銷一起定義出解決方案，因此未來招募工程師，希望能有AI實務知識與經驗，並更貼近用戶。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，台灣大哥大憑藉電信級數據與研發實力，結合領先的在地語音模型與國家級資安防護，正構築一條從語料、模型到應用的完整落地鏈，協助企業從戰略、技術到應用3個層面實現「產業AI化」。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸指出，台灣大結合電信基礎、雲端算力、在地化模型與生態圈合作，正協助企業突破算力不足、資安風險與導入周期等瓶頸。目前已在金融、製造、零售、物流、醫療、公共服務及政府部門推進超過百件AI商機，涵蓋語音、資安、協作與雲端算力等核心場景。2025年企業服務營收目標將挑戰年增20%，其中「雲端與AI」預計年增223%，「資安解決方案」則有望年增94%，成為推動企業升級與集團長期獲利的重要動能。

