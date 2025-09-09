為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    菲律賓今年來台可望破60萬人次 高雄祭出高雄熊搶客

    高閔琳（中）率高雄觀光隊拜訪亞洲航空。（圖由觀光局提供）

    高閔琳（中）率高雄觀光隊拜訪亞洲航空。（圖由觀光局提供）

    2025/09/09 15:51

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕在雙方免簽的助力下，菲律賓旅客來台去年突破47萬人次，今年預估可達60萬人次以上；高雄市搶攻菲客，於馬尼拉市中心的台灣觀光服務分處（TTIC），推出「高雄熊主題櫥窗」，展示高雄知名觀光景點與高雄熊周邊商品。

    高市觀光局長高閔琳此行率60名觀光業成員，及可愛呆萌的高雄觀光大使「高雄熊」，遠征馬尼拉舉辦高雄觀光推介會，並拜訪菲國多個重要單位。高閔琳表示，菲國旅客來台去年已突破47萬人次，這次國際推介會以菲律賓語「Tara Na! Kaohsiung」（來去高雄吧）為號召，向菲國旅遊業者分享高雄觀光資訊，搭配菲律賓百萬網紅，獲得業者熱情響應。

    外交部駐菲律賓台北經濟文化辦事處大使周民淦表示，菲國已是我國入境旅客前5大國家，今年上半年已逾31萬人次，整年樂觀預估可達60萬人次以上；未來將協助菲律賓北呂宋島，例如北伊羅戈省等地方省份或城市，與高雄進行深度交流，並協助推動包機直航、郵輪船舶。

    知名訂房平台Agoda菲律賓分公司總經理Mike Hwang說，2017年台灣對菲國推出免簽證後，旅客出訪台灣比例逐漸增加，依趨勢預估2027年應可突破百萬；菲國旅客喜愛追蹤社群網紅推薦事物，高雄的高CP值旅遊環境與服務，加上短時間交通成本，相信能吸引更多菲國旅客造訪。

    亞洲航空（Air Asia）菲律賓分公司商務部長Gian Carlo說明，今年上半年高雄平均搭載率約83%，台菲旅客比例約2：8，多為自由行旅客，顯見高雄航線動能強勁，公司正規劃增班中。

    菲國前3大組團社「Pan Pacific」總經理Cherie Bautista指出，目前主要針對出境台灣及郵輪、會獎旅遊等主題規劃產品，已銷售台灣8天7晚產品，包含停留高雄2晚，未來搭配或爭取更多航班，包裝高雄「Fly- Cruise」（機＋船）產品。

    高雄熊主題櫥窗在馬尼拉市中心亮相。（圖由觀光局提供）

    高雄熊主題櫥窗在馬尼拉市中心亮相。（圖由觀光局提供）

