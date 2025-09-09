不影響1300名總量管制 教育部：配合衛福部規劃名額核定

不影響一年1300名醫學生總量管制，教育部次長朱俊彰今受訪表示，配合衛福部規劃名額進行核定。（資料照）

2025/09/09 15:42

〔記者林曉雲／台北報導〕本報獨家報導，衛福部長石崇良續推重點科別培育公費醫師計畫，教育部次長朱俊彰今（9）日接受媒體聯訪時說明，重點科別公費生的名額分配是依照衛福部的規劃，教育部會配合進行招生名額的核定，屬於計畫型外加名額，不會影響既有12所大學醫學系和國防醫學大學共1300個招生名額總量，教育部預計在10月定稿115學年招生簡章。

教育部說明，衛福部9月8日函送115學年度「重點科別培育公費醫師制度計畫」9校醫學公費生招生學校，包括台大、陽明交大、成大、慈濟、輔大、義守、清大、中興、中山，其中清大、中山及中興3校學士後醫學系獲配各30名公費生名額，教育部將依衛福部函送115學年度「重點科別培育公費醫師制度計畫」9校公費生的招生名額辦理核復事宜。

朱俊彰表示，衛福部推動重點科別公費生計畫已經做了2期、10年，衛福部可能基於一些政策考量恢復計畫，教育部會配合核定名額，重點科別公費生名額並不是從既有的學校名額去做調整，因為是計畫型，不影響既有醫學系的招生名額，不過細節仍要問衛福部會比較清楚。

朱俊彰表示，重點科別公費生不影響現有1300個醫學系招生名額，是在1300名以外外加名額，而所謂的1300名是既有12所大學醫學再加上國防醫學大學的目前名額，包括一般升大學的招生跟高醫大有學士後醫，過去2期重點科別培育公費生的名額本來就是外加名額。

