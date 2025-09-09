泡麵調味包何時加入？日廠商揭下鍋時機 竟是這個理由

泡麵調味包究竟要「先放or後放？」廠商親揭答案。示意圖。（資料照）

2025/09/09 16:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泡麵是國民美食，不過調味包該何時加入卻有玄機。日本一名上班族在加班時，想煮一碗泡麵來果腹，發現液體調味包標示「食用前最後加入」，他不以為意提早倒入，結果泡好的麵條口感偏硬，於是詢問食品廠商，原來早放或晚放調味包，是有其理論依據。

根據日媒《Pinzuba》報導，日本泡麵大廠日清食品針對調味包「先放」或「後放」進行研究，發現最大差異其實在於麵條的口感。廠商解釋，液體湯汁、調味油與醬料被設計成「最後加入」，是為了能保留湯頭風味，也避免影響麵條軟硬度；相較之下，粉末調味包則因重量輕、容易溶解，適合先放，但在製程中風味會有部分流失。所以為了還原醬油、味噌等層次，日清才研發出「液體調味包」，讓泡麵能夠還原出濃郁的滋味。

對此，日清也進一步實驗證實，若將液體調味包提早放入，麵條容易黏成一團，口感偏硬，湯頭則會鹹味過重、層次不足；反之，如果將麵煮好後再加入調味包，麵條能均勻散開、吃起來更有彈性，湯頭也更顯濃郁。而業者強調，只要依照杯身指示操作，就能還原最好的風味。

