    生活

    僅種14年奪斗六文旦評鑑特等獎 想買要等明年

    斗六文旦農林震源榮獲2025年大斗六文旦品質評鑑特等獎。（林震源提供）

    斗六文旦農林震源榮獲2025年大斗六文旦品質評鑑特等獎。（林震源提供）

    2025/09/09 15:28

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025年大斗六文旦評鑑今（9）日結果出爐，特等獎林震源，原本在台北開鐘錶店，種文旦年資只有14年，今年第4次參賽，前3次都是優質獎，這次奪特等獎，他開心說，很有成就感。想買他的文旦要等明年了，今年早已賣光。

    林震源今年62歲，他指出，家中文旦樹齡只有21年、文旦園只有1分2大，父親原本種水稻後來才改種文旦，因父親年紀大，14年前他每2週回來幫忙，直到5、6年前想過退休生活，從台北搬回斗六才全心投入文旦種植。

    林震源表示，投入之後才知文旦管理不輕鬆，上課、向前輩請教，不斷從錯誤中修正、學習，不知不覺文旦園成了他的祕密花園，他不是在家就是在文旦園，也給自己立下目標「沒有得到特等獎不退休」，這次能得特等獎很有成就感，但他不會退休，會繼續努力研究文旦栽培管理。

    斗六市公所指出，大斗六文旦品質評鑑今年有70組參賽，選出特等獎1名、頭等獎3名、優等獎5名及優質獎17名，得獎名單如下，特等獎：林震源；頭等獎：鄭賢德、高振祥、張坤忠；優等獎：張冠能、黃聰敏、黃金標、劉人維、林達聰；優質獎：葉家誠、林伯志、張秋、黃順璋、李威樹、林松錦、張清河、廖麗霞、田詠仁、陳秋期、黃永輝、張冠倫、許晉魁、黃士豪、鄭秉政、周富密、張雅惠。

    斗六市長林聖爵強調，文旦一直是中秋送禮首選，公所為協助行銷優質文旦，近年與果農一起推出「大斗六文旦優惠推廣專案」，提供果農名冊供消費者作為購買文旦的參考，參加果農都須有生產履歷資料或提供農藥殘留檢驗等相關安全用藥證明。

    2025大斗六文旦品質評鑑，評審團仔細試吃評分。（記者黃淑莉攝）

    2025大斗六文旦品質評鑑，評審團仔細試吃評分。（記者黃淑莉攝）

