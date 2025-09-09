衛福部續推重點科別培育公費醫師計畫 清大、中山、中興回應了

衛福部長石崇良決定繼續推動「重點科別培育公費醫師計畫」，並核定9所大學115學年可招公費生名額。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部今證實衛福部將續辦「重點科別培育公費醫師計畫」，其中清大、中山、中興3校的學士後醫學系115學年度可各招收30名公費生，較114學年度各增7名。對此，3校均對衛福部持續推動「重點科別培育公費醫師計畫」表達感謝與肯定，也同時強調將戮力培育重點科別與偏鄉醫療人才。

衛福部的「重點科別培育公費醫師計畫」原打算中止，引發社會討論，新任衛福部長石崇良上任後與教育部長鄭英耀積極溝通討論，決議繼續推動，並核配9校於115學年可招收重點科別的公費生名額，分布在包括清大、中山、中興3校的學士後醫學系及台大、陽交大、成大、慈濟、輔大、義守等6校的學士醫學系。

中興大學校長詹富智表示，校方在2022年衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」支持下，成立後醫系招收公費生，是全國唯一由中榮、彰基、童綜合與秀傳4大醫療體系支持設立的後醫系，並共同投入教學與臨床實習，目前已聘任232位4大醫療體系之師資，專業領域橫跨臨床與基礎醫學，同時與中榮合作建置大體解剖室，投入資源完善教學設備。

詹富智說，後醫系首屆23名學生在醫師高考一階考試通過率100%，展現嚴謹的專業訓練成效。2023年起更設立專組，招收原住民、偏鄉、離島身分學生，落實在地養成，鼓勵返鄉服務，以提升醫師留任率。校方將持續承擔公費醫學生培育的責任，持續投入內科、外科、婦產科、兒科及急診醫學科等5大重點科別醫師培訓。

中山大學校長李志鵬指出，學士後醫學系自設立以來，即以回應國家重點醫療人力需求為目標，積極投入醫療教育與跨領域整合，培育具備社會責任感與臨床實務能力的醫療專業人才。而未來校方將持續與衛福部、教育部及相關單位密切合作，精進醫學教育品質、教學資源與師資陣容，為培育更多投身重點醫療科別與服務偏鄉地區的優秀醫師努力，協助推動全民健康照護與醫療資源均衡發展。

清大教務長巫勇賢提到，成立學士後醫學系的初衷，就是希望結合校內理工、生醫與人文社會的跨域能量，為國家培育具備臨床專業與跨領域思維的醫師。未來會持續努力，確保學生能在重點科別中發揮所長，投入基層與偏鄉醫療服務，回應國家醫療照護的需求。

