搭到飽「TPASS大台南公車+南嘉台鐵」799定期票 9/10預售、9/15啟用

「TPASS大台南公車+南嘉台鐵」方便通勤族利用。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/09 15:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕通勤族期待已久的「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799定期票，將於明（10）日上午10時在MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（90天）同步上線，並於15日啟用。方案涵蓋台南市所有公共運輸及嘉義縣、市台鐵各站，讓南嘉通勤族直呼「快手刀下單」。

交通局長王銘德強調，此次「大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799方案是台南率先推出的便民方案，後續嘉義縣、市加入MeNGo平台後，將推出更多方案組合，提供不同通勤需求的民眾更多選擇。

王銘德表示，台南與嘉義間台鐵平均每月通勤量超過16萬人次，為降低市民通勤成本，市長黃偉哲指示交通局加速與嘉義縣、市協商推出定期票方案。此方案由台南MeNGo平台率先上線，範圍涵蓋大台南公車、YouBike、台鐵各站，北至嘉義大林站、南至台南中洲站，並含沙崙支線。

首次使用者購買與啟用僅需4步驟，買空卡：可於博客來、一卡通蝦皮商城或四大超商預購；已有市民卡二代卡可直接使用。加會員：至MeNGo官網或APP註冊會員並綁定卡號。買方案：選擇方案並設定開始日期。過卡：使用iPass Money手機NFC或至7-11 ibon、MeNGo機台完成實體過卡。

為便利民眾，交通局自明日起至10月14日於新營火車站設置短期TPASS實體服務處，提供購卡到啟用的一站式服務，週一至週五上午11時至下午7時開放；開賣首個週末9月13、14日下午1至5時也加開現場服務，方便民眾快速完成操作。

「TPASS大台南公車+南嘉台鐵」799定期票，明日發售。（圖由南市交通局提供）

「TPASS大台南公車+南嘉台鐵」新方案。（圖由台南市交通局提供）

