基隆社區共讀站4年僅17萬人次 社區民眾使用率超低僅2％

2025/09/09 15:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市從2019年到2023年共有18所公立國中小校園圖書館，設置「社區共讀站」，入館人數17萬人2000餘次，但社區民眾使用率僅占不到2%，僅3000多人，有的學校甚至沒有民眾使用；審計室函請基市府改善，強化學生和民眾共享機制。基市府教育處表示，會請學校多宣傳及調整，提升民眾使用率。

基隆市府建置學校社區共讀站共享圖書資源，教育處統計迄2023 年底有八堵國小等18所學校，經費來源有教育部核定補助、自有經費或外界捐助。

基隆審計室指出，教育處統計各學校2019年到2023年累計入館人次17萬2000餘人次，其中屬學校師生者有16萬9000餘人次，占98.14％，社區民眾占比未及2％，只有3千餘人次、占1.86％，比率甚微，甚至有部分學校無民眾使用學校圖書資源。

基隆審計室說，基隆7個行政區公有圖書館及共讀站資源配置有不均情況，安樂區設籍人口數最多，僅配置建德國中及建德國小2個共讀站及市立圖書館安樂分館，且均集中於安樂區行政中心附近；人口密集度最高的仁愛區，除市立圖書館仁愛分館外，並未設置共讀站。

基隆市政府回應，基隆市國中小共讀站密度41％，為全國第2名，並請學校於推廣活動多加宣傳、調整，以提升使用率。

陳姓銀髮族說，社區共讀站開放時間短、學校人力不足、民眾有空的時間，學校不一定有開放使用，使用時間較難配合，是使用率低的重要原因；圖書館志工王太太說，年紀大的人想看銀髮族養生保健書籍，校園圖書館內建置社區共讀站，閱讀族群不同，也是使用率偏低原因。

基隆市從2019年到2023年共有18所公立國中小校園圖書館，設置「社區共讀站」，入館人數17萬人2000餘次，但社區民眾使用率僅占不到2%，僅3000多人。（記者俞肇福攝）

