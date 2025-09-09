台中市優質紅龍果評鑑揭曉 外埔區劉興陽奪冠

台中市優質紅龍果評鑑，共有60組產銷班農民報名參賽。（農業局提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市優質紅龍果評鑑，今天在外埔區農會舉行，共有60組產銷班農民報名參賽，最終由外埔區劉興陽勇奪冠軍，成為今年度的紅龍果王！

農業局表示，為持續提升台中紅龍果品質，今年評鑑特邀請農業部農糧署、台中區農業改良場、農業試驗所及國立中興大學等農業學術研究機關專家擔任評審，根據紅龍果外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目進行果品評鑑。

經評審委員仔細品嘗評分後，最終由外埔區劉興陽勇奪冠軍，成為今年度的紅龍果王，獲得獎牌及獎金2萬元；亞軍為外埔區張錦坤及林美雲，獲得獎牌及獎金1萬2000元；季軍為外埔區簡莉穗、洪景元及徐健勝，獲得獎牌及獎金5000元；優選分別為外埔區紀順元、賴玉郎、湯玉蘭及徐桂敏，獲得獎牌及獎金2000元。

農業局表示，紅龍果為仙人掌科作物，原產於墨西哥、瓜地馬拉、加勒比海等中美洲地區，由荷蘭人引進台灣栽種，有芝麻果、仙蜜果等別名。紅龍果成熟後依果皮及果肉顏色可分為紅肉種及白肉種，台中市以生產白肉種紅龍果為主，產期為每年6月至11月，是炎炎夏日中非常消暑的優質果品。台中市紅龍果種植面積達132公頃，年產量3212公噸，主要栽培在外埔、東勢、后里及石岡等區。

