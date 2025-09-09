為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中市優質紅龍果評鑑揭曉 外埔區劉興陽奪冠

    台中市優質紅龍果評鑑，共有60組產銷班農民報名參賽。（農業局提供）

    台中市優質紅龍果評鑑，共有60組產銷班農民報名參賽。（農業局提供）

    2025/09/09 15:20

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市優質紅龍果評鑑，今天在外埔區農會舉行，共有60組產銷班農民報名參賽，最終由外埔區劉興陽勇奪冠軍，成為今年度的紅龍果王！

    農業局表示，為持續提升台中紅龍果品質，今年評鑑特邀請農業部農糧署、台中區農業改良場、農業試驗所及國立中興大學等農業學術研究機關專家擔任評審，根據紅龍果外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目進行果品評鑑。

    經評審委員仔細品嘗評分後，最終由外埔區劉興陽勇奪冠軍，成為今年度的紅龍果王，獲得獎牌及獎金2萬元；亞軍為外埔區張錦坤及林美雲，獲得獎牌及獎金1萬2000元；季軍為外埔區簡莉穗、洪景元及徐健勝，獲得獎牌及獎金5000元；優選分別為外埔區紀順元、賴玉郎、湯玉蘭及徐桂敏，獲得獎牌及獎金2000元。

    農業局表示，紅龍果為仙人掌科作物，原產於墨西哥、瓜地馬拉、加勒比海等中美洲地區，由荷蘭人引進台灣栽種，有芝麻果、仙蜜果等別名。紅龍果成熟後依果皮及果肉顏色可分為紅肉種及白肉種，台中市以生產白肉種紅龍果為主，產期為每年6月至11月，是炎炎夏日中非常消暑的優質果品。台中市紅龍果種植面積達132公頃，年產量3212公噸，主要栽培在外埔、東勢、后里及石岡等區。

    台中市優質紅龍果評鑑，今天在外埔區農會舉行，共有60組產銷班農民報名參賽。（農業局提供）

    台中市優質紅龍果評鑑，今天在外埔區農會舉行，共有60組產銷班農民報名參賽。（農業局提供）

    台中市優質紅龍果評鑑，在外埔區農會舉行。（農業局提供）

    台中市優質紅龍果評鑑，在外埔區農會舉行。（農業局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播