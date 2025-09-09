為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    北市公館將增萬坪新商辦大樓 瞄準百貨零售、購物中心

    台北自來水事業處在公館新建的3棟大樓，年底將完工，預計明年招商。（圖由台北自來水事業處提供）

    台北自來水事業處在公館新建的3棟大樓，年底將完工，預計明年招商。（圖由台北自來水事業處提供）

    2025/09/09 15:23

    〔記者何玉華／台北報導〕台北自來水事業處公館配水池改建多目標綜合大樓3棟，預計在年底完工，規畫引進商場、百貨業者進駐，近期將舉辦2場招商說明會，廣邀百貨零售、購物中心、餐飲服務、停車場、辦公室、不動產投資業者參與，北水處表示，明年啟用後，預計每日將有約2500名上班族進駐，可望成為台北新商辦與零售聚落。

    北水處表示，公館大樓位於台北市中正區思源街1號與汀州路3段交叉口，緊鄰捷運公館站，交通便捷，附業棟樓高10層，擁有新店溪畔及小觀音山遼闊視野，是台北市中正區精華地段，將於114年底完工、115年啟用，將釋出商場（含員工餐廳）與停車場及辦公室空間，預計每日將有約2500名上班族進駐，可望成為台北新商辦與零售聚落。

    北水處指出，3棟大樓除了水處的辦公大樓，另2棟釋出商辦空間，辦公室面積約7455坪，每層約530坪，其中10樓為挑高9米樓層，可多元利用；另外商場面積約2895坪、485個汽車位及511個機車位提供租賃使用，適合百貨餐飲業者進駐。此外，也規劃348席國際會議廳、2公頃景觀綠地、非營利幼兒園及台北好水故事館，打造工作、休憩與教育兼具的多功能場域。

    北水處為明年招商尋找潛在客戶，將分別於15、22日（一）上午10時舉辦2場公開招商說明會，希望百貨零售、購物中心、餐飲服務、停車場、辦公室、不動產投資……等相關需求業者參與，可填寫電子表單線上預約報名。

