西拉雅文化融入桌遊、服裝、手帳 部落居民盼量產

融入西拉雅文化與考古元素的服裝設計。（記者劉婉君攝）

2025/09/09 15:11

〔記者劉婉君／台南報導〕「Pakivalayen ta Siraya 發掘西拉雅」徵件活動，今（9）日以走秀、展覽方式呈現成果，11組入選作品，包括布袋戲、桌遊、服裝設計、手帳、繪本等，相當多元，部落居民則期盼相關作品未來可以量產。

發掘西拉雅徵件活動由台南市文化資產管理處主辦，入選作品展現考古成果與西拉雅文化融入當代生活的多元樣貌，今起至9月21日在南科考古館2樓梯廳展出，帶民眾以不同的角度認識西拉雅文化，以及體驗出土考古素材在現代轉化應用的可能性，今天的開幕式上還有走秀與布袋戲演出，入選團隊並分享創作理念。

請繼續往下閱讀...

文化局長黃雅玲表示，入選的團隊中，包括4位西拉雅青年投入創作，將族人的觀點與生活智慧帶入作品。例如有桌遊融入語言教學、識別系統展現部落精神等，讓文化不只是展示，而是真實的生活經驗。還有將西拉雅故事融入傳統戲偶的《飛越西拉雅 布袋戲》，則結合西拉雅族歲時祭儀與自然元素的月曆等。

展出期間也規劃3場桌遊體驗活動，由創作者親自帶領觀眾走進西拉雅的世界，分別為13日《Alid》再現西拉雅夜祭文化氛圍、14日《成為西拉雅族的一天》 帶領學童體驗族群生活智慧、20日《Peisasouan：桌遊與族語教學》讓參與者以遊戲方式學習族語與文化。

西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤表示，希望相關作品未來可以量產，成為各部落推廣西拉雅文化的媒介。

「發掘西拉雅」成果展在南科考古館展出至21日止。（記者劉婉君攝）

「發掘西拉雅」成果展作品多元。（記者劉婉君攝）

展覽期間，將規劃包括「成為西拉雅族的一天」教案等3場桌遊體驗活動。（記者劉婉君攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法