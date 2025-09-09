為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    集集大山轉播站普度超有梗！ 不只「乖乖」還拜「靠得住」

    南投縣集集大山電視轉播站舉辦普度，維管的南投縣政府特別準備「乖乖」、「靠得住」等供品，祈求設備、訊號一切穩定正常。（南投縣政府提供）

    南投縣集集大山電視轉播站舉辦普度，維管的南投縣政府特別準備「乖乖」、「靠得住」等供品，祈求設備、訊號一切穩定正常。（南投縣政府提供）

    2025/09/09 15:10

    〔記者劉濱銓／南投報導〕適逢農曆7月，各地陸續舉辦普度拜拜，南投縣政府轄管的集集大山電視轉播站，今舉辦普度儀式，縣府特別準備「乖乖」、「靠得住」等供品，祈求設備「乖乖」運作，訊號傳輸「靠得住」，普度桌上擺著「超有梗」的供品，讓人留下深刻印象。

    縣府表示，集集大山海拔1392公尺，是知名小百岳，也是當地周邊的制高點，山頂設有電視轉播站，提供縣內許多鄉鎮的無線電視訊號，是相當重要的通訊設施，為確保機器與訊號運作正常，平常都會派人開車行駛一大段山路前往巡查管理，以維護訊號品質。

    以往轉播站普度就都會準備「乖乖」等餅乾飲料祭拜好兄弟，祈求站內設備「乖乖」運轉，後來則增加「靠得住」，寓意轉播訊號也都能穩定，前幾年在疫情期間還曾拜過口罩，就是希望轉播站不只「靠得住」，還要能「罩得住」。

    縣府也說，近年風災頻仍，導致前往集集大山轉播站的路況變得較難行駛，此次普度也特別在乖乖的包裝寫上路況「乖乖」，祈求每次上山都能一路順暢，沒有樹倒落石阻撓，讓人員、設備一切平安。

    南投縣集集大山電視轉播站普度拜拜，供品不只有「乖乖」，還有「靠得住」，象徵祈求設備、訊號一切穩定正常。（南投縣政府提供）

    南投縣集集大山電視轉播站普度拜拜，供品不只有「乖乖」，還有「靠得住」，象徵祈求設備、訊號一切穩定正常。（南投縣政府提供）

