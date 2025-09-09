為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    核三廠除役後演習不間斷 無人機入侵應變首納入

    核三廠除役後演習不停。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/09 15:09

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台電核三廠雖已進入除役階段，年度核安演習仍不間斷，尤其近年戰爭中無人機體攻擊成為顯學，面對無人機入侵核電廠上空的潛在威脅，台電與相關單位這次核安演習也制定應變計畫，首度將無人機防禦納入重點，包括干擾槍等自主防衛與場外資源協作，確保核能廠區安全。

    俄羅斯上月曾指控烏克蘭發動數十次無人機攻擊，其中一次導致庫斯克核電廠火災、反應爐功率減半，日本九州的核電廠，七月間也傳出有不明物體入侵玄海核電廠，顯現無人機體對核電廠的威脅與日俱增，已經是近年核能電廠設施的新挑戰。

    根據台電核三廠保安應變計畫，若發現無人機入侵廠區上空，崗哨人員將立即通報保安小組，由廠內保安警察與防護團迅速啟動自主防衛機制。保安警察配備先進干擾槍，據悉對民用無人機具備高達九成的干擾與擊落把握度，即便是軍用無人機，也能有效干擾其訊號，迫使無人機返航或墜落。台電強調，核三廠上空已劃設為限航區，依《民用航空法》規定，任何未經許可的無人機飛航均屬違法，必要時將通知民航局與警方聯合取締。

    針對廠區強化防禦，核三廠針對無人機可能落點進行風險評估，增設監控設備與實體屏障，確保放射性物質與關鍵設施不受威脅。場外資源協助方面，台電與內政部警政署保安警察第二總隊密切合作，後者負責核電廠周邊安全維護，並首次於核安演習中模擬無人機入侵情境，驗證應變效能。今年核安演習便首度納入無人機攻防，模擬敵方利用無人機進行偵察或破壞，測試保安警察與干擾槍的實戰能力。

    核三廠表示，核三廠除役後仍維持高規格保安標準，無人機防禦措施已與國際接軌，確保核電廠安全無虞，面對無人機戰爭的全球趨勢，廠內應變作為將確保守護國家關鍵基礎設施。

    核三廠除役後演習不停 無人機入侵應變首次納入。示意圖。（資料照，記者蔡宗憲攝）

