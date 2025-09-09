兒少面臨「四不一沒有」 婦兒盟促儘速成立「兒少家庭部」

全國婦兒團體聯盟呼籲新內閣儘速成立「兒少家庭部」，整合分散的兒少與家庭政策，把兒少、婦女、家庭放在政策核心。（圖由婦兒盟提供）

2025/09/09 15:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕2013年設立的體育署在今（9日）升格為運動部，但同一年組改使「內政部兒童局」消失，政府至今無兒少專責單位，全國婦兒團體聯盟今再度抨擊，兒少面臨「四不一沒有」危機，呼籲新內閣儘速成立「兒少家庭部」，整合分散的兒少與家庭政策，把兒少、婦女、家庭放在政策核心。

婦兒盟表示，台灣兒少正面臨「四不一沒有」的真實處境，「活不下去」包含5歲以下死亡率高於鄰國且青少年自殺率持續上升；「笑不出來」是父母難陪伴孩子；「教不出來」是家庭教育及親職支持不夠；「生不出來」連續5年新生兒低於死亡人數；「沒有未來」兒少政策分散10多個部會，10多年來無人專責，孩子淪制度邊緣。

婦兒盟再度疾呼，要求新內閣、新上任的衛福部長石崇良等，正視「兒少、婦女、家庭」的需求，並訴求儘速成立「兒少家庭部」，必須提出進度與時間表，整合分散的兒少與家庭政策，還要從婦女懷孕開始，建立「媽媽支持網絡」；以及拒絕《人工生殖法》不當修法等，強調若無家庭為核心，支持家庭功能等基礎，所有補助跟政策最終只是亡羊補牢。

