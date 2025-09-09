南投演練溝渠清淤 出動沖吸兩用清溝車

南投縣政府9日進行溝渠清淤演練，派出清溝車抽吸溝渠污泥及落葉等雜物。（南投縣政府提供）

2025/09/09 14:59

〔記者張協昇／南投報導〕受極端氣候影響，近幾年來每逢汛期常降下暴雨，造成積水災情，南投縣政府環保局今（9日）在南投市南崗二路進行溝渠清淤演練，由南投市公所派出沖吸兩用清溝車，利用高壓水柱沖洗道路側溝，同時啟動抽吸功能，迅速將淤泥、落葉及雜物吸入車內收集槽，透過即時疏通方式，避免堵塞導致淹水，民間業者也派出清渠人員和機具，迅速清除溝渠內淤積達2、30公分污泥，共同展現清除能力。

縣長許淑華到場視察後表示，極端氣候，不只要擔心颱風，暴雨一來，市區道路也容易淹水，縣府除建議中央加快河道疏浚，加強山區邊坡整治，對於市中心溝渠排水，公所平常都有進行清理，但市區街道一些異物、樹枝、樹葉掉落物掉進排水溝，都會造成清理困難，縣府已請環保局針對各鄉鎮主要幹道側溝進行疏通盤點，演練也測試民間業者清淤能力，未來必要時可委請民間協助，加快清淤，一起改善大家關心的淹水問題。

請繼續往下閱讀...

環保局長李易書表示，清理溝渠，清溝車扮演重要角色，平時定期清理道路側溝、雨水下水道及社區排水管線，維持排水系統暢通外，也能減少豪雨淤積，造成的積水風險。一旦降下豪大雨，清溝車可在第一時間投入疏通，有效減輕積淹水情況，也呼籲鄉親和店家，平時要一同維護住家周邊環境，不要將異物或餐廳廢水直接排放至水溝，以免造成水溝堵塞，提高淹水災情的發生風險。

南投縣政府9日進行溝渠清淤演練，縣長許淑華到場視察。（南投縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法