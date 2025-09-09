為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鯉魚潭水庫南水北送明年底通水 地方爭取苗市、頭屋改用鯉魚潭供水

    台灣自來水公司辦理鯉魚潭水庫南水北送至頭份、竹南，地方爭取現由明德水庫供應苗栗市、頭屋鄉1.6萬自來水用戶，改由鯉魚潭供應。（資料照）

    台灣自來水公司辦理鯉魚潭水庫南水北送至頭份、竹南，地方爭取現由明德水庫供應苗栗市、頭屋鄉1.6萬自來水用戶，改由鯉魚潭供應。（資料照）

    2025/09/09 15:03

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣自來水公司辦理鯉魚潭水庫南水北送至頭份、竹南，工程預計明年底全線通水，地方爭取現由明德水庫供應苗栗苗栗市、頭屋鄉1.6萬自來水用戶，改由鯉魚潭供應，讓明德水庫單純化為農灌、觀光遊憩的水庫。

    苗栗縣長鍾東錦於今（9）日縣務會議表示，台水公司第三區管理處新任處長凃明裕前天到縣府拜會，因水公司正辦理鯉魚潭水庫南水北送工程，預計可從鯉魚潭水庫每日北送頭份、竹南20萬噸用水，他提出原由明德水庫供水的苗栗市、頭屋鄉可一併改由鯉魚潭水庫供水的構想。三區管理處長凃明裕回應待北送管線明年底完工後將會進一步通盤檢討。

    鍾東錦指出，明德水庫海棠島將發展水上遊憩，自行車步道亦在施工中，適宜做為遊憩、灌溉用途，苗市、頭屋地區的居民每月繳納一樣的水費，當然須飲用水質比較好的水，希望苗市、頭屋每天約需1.8萬噸的飲用水改由鯉魚潭水庫供應。他也請2位縣籍立委協助向中央反映爭取，希望民眾也一起發聲。

    頭屋鄉明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案今年6月營運，開放水上腳踏車、龍舟板，及立式划槳等玩法，碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉ROT案，將於10月9日開幕，開放空中腳踏車、高空滑索，及遊艇環湖等玩法，另，環湖自行車道建置中。

