鐵道局公告高鐵雲林車站開發案 最長年限達70年

鐵道局公告高鐵雲林車站開發案。（鐵道局提供）

2025/09/09 15:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部鐵道局今天（9日）宣布，公告徵求投資人參與「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」，開發經營年期50年，得優先續約1次，續約期間最長以20年為上限。

鐵道局說明，這項開發案基地位於高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三），面積約6.15公頃，建蔽率60%，容積率350%，並以設定地上權方式引進投資人開發經營。

鐵道局說明，投資人應依本基地所在的現行都市計畫及相關規定，辦理規劃設計、興建及營運。開發案開發經營年期50年，得優先續約1次，續約期間最長以20年為上限，另依本案開發經營契約及設定地上權契約約定計收土地租金及權利金。

鐵道局表示，竭誠歡迎國內外企業以單一公司或企業聯盟方式申請參與，有關開發案詳細開發經營、申請投資等相關規範，請至交通部鐵道局網站的「最新消息」下載。

鐵道局說明，有意願參與申請的投資人應在今年10月29日（週三）下午17時前寄達「新北市政府郵局43號信箱」，以寄達之郵戳為憑，逾期恕不受理。以親送或其他方式送達主辦機關者恕不受理。如需進一步詳細資訊請洽交通部鐵道局陳小姐02-80723333分機5501。

另外，鐵道局將在今年9月11日（週四）下午13時30分，在台北新板希爾頓酒店宴會樓2樓如意C、D、E廳（新北市板橋區民權路88號），舉辦「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」暨「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」招商說明會。

鐵道局表示，請欲參與這次招商說明會的投資人點擊【報名連結】進行線上報名，以利取得本案最新招商資訊。另可點擊【線上提問單】進行線上提問。

