桃園寵物嘉年華9/27登場 機捷首次推出1日限定「寵物友善專車」

結合9月27日桃園寵物嘉年華活動，桃園捷運公司首次推出1日限定的「寵物友善專車」，開放中小型犬隻報名參加。（圖由桃園捷運公司提供）

2025/09/09 14:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕結合9月27日桃園寵物嘉年華活動，桃園捷運公司攜手桃園市政府動物保護處，首次推出1日限定的「寵物友善專車」，僅開放中小型犬隻報名參加，詳情請見報名網址。

桃捷公司表示，「桃園寵物嘉年華」將於9月27日下午1點至5點，在鄰近機捷A19桃園體育園區站的亞矽IOT展廳旁空地登場，為方便讓桃園不同區域出發的飼主及毛孩前往活動會場，規劃1日限定的「寵物友善專車」，即日起至9月21日開放線上報名，規劃南下及北上各1台列車，分別為中午12:41自機捷A7體育大學站發車及下午1點25分自機捷A22老街溪站發車直達A19桃園體育園區站，專車外觀貼有專屬「寵物列車」彩繪標示，讓毛孩捷運之旅更具儀式感。

請繼續往下閱讀...

桃捷公司表示，每列寵物專車報名限額24組，每組至多為2人並攜帶1隻狗狗，僅開放25公斤（含）以下的中小型犬搭乘，且不開放具攻擊性或未施打疫苗的犬隻參與，每列專車配置2名動物醫師隨行，在列車上即時提供專業協助。

桃捷公司表示，為確認及維護寵物健康安全，請飼主於報名前自行評估毛孩是否適合搭車，報名時一併上傳寵物登記、疾病預防注射疫苗如狂犬病疫苗等紀錄，報名成功後，飼主將會收到動保處寄發報名成功的E-mail，當天請出示報名成功的E-mail圖片，即可免費搭乘專車，活動後回程則請自行購買車票搭乘一般列車回程，並遵守桃園大眾捷運系統旅客須知規定。

桃捷公司表示，寵物進出車站及乘車需遵守桃捷旅客須知第31條規定，攜帶寵物進入站區或列車，應將寵物裝入長度不超過165公分、長寬高總和不超過220公分的容器內，且頭、尾、四肢不得露出，請飼主進站時將毛孩妥善放置於寵物箱或寵物車內，攜帶毛孩上車後請全程佩戴胸背帶及牽引繩，即可出籠自由探索，共享乘車樂趣。

桃捷公司表示，此次寵物專車為試辦性質，考量貓咪天性及生活習慣，並徵詢專業建議，因此此次推出狗狗「寵物友善專車」，若為攜帶貓咪的飼主，請依照桃捷旅客須知規定搭乘一般列車前往活動會場，並將貓咪放置寵物籠、車內，且需全程妥善包覆。

桃捷公司表示，活動當天行駛的寵物專車，皆有安裝空調濾網過濾車內空氣，避免寵物毛髮進入空調系統，活動結束後將送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後才會重返線上提供載客服務。

結合9月27日桃園寵物嘉年華活動，桃園捷運公司首次推出1日限定的「寵物友善專車」，開放中小型犬隻報名參加。（圖由桃園捷運公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法