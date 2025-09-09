發展亞洲氣候策略 國環院與韓國氣候變遷中心簽MOU

台灣國家環境研究院與韓國氣候變遷中心在9日簽署合作備忘錄，未來將雙邊發展各項氣候研究、調適、教育及政策治理等密切合作。（記者吳柏軒攝）

2025/09/09 14:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕氣候變遷導致極端氣候在全球各地頻繁發生，環境部國家環境研究院今（9日）與韓國氣候變遷中心簽署合作備忘錄（MOU），將共同強化氣候變遷與永續發展的科學研究、政策制定及教育推廣等，發展亞洲氣候策略，環境部長彭啓明也指出，韓國已將氣候變遷、環境及能源等部門整合，成為政府最大部會，台灣也可借鏡。

國環院今也舉辦「邁向未來：氣候變遷調適與環境治理國際論壇暨座談會」，彭啓明與會分享過去幾週台灣有颱風豪雨強風致災，也導致光電板、石綿屋頂毀損等，與錯假訊息氾濫，環境議題須更努力解決；而國環院將與韓方簽署MOU，據悉上週韓國環境部整合成政府最大部會，包含氣候變遷、環境及能源治理等，此為台灣可借鏡對象，盼各國攜手厚植氣候韌性，做好環境治理。

韓國氣候變遷中心主席崔在哲表示，這次中心與台灣簽署的MOU非常重要，代表雙邊對於氣候變遷的韌性跟永續未來的承諾，相信可打造平台合作，且不只雙邊，更有機會多邊，吸引東南亞甚至非洲等國家成為第三方夥伴，大家攜手共創發展。

國環院長劉宗勇表示，韓國氣候變遷中心是該國第一個非政府組織，因應氣候變遷的單位，2008年成立，其卓越跨國合作與知識交流，這次MOU後，未來雙邊將在氣候變遷、調適、減緩、教育、政策研究、策略發展、知識交流等密切合作，而韓方是國環院首個MOU單位，未來不排除跟日本相關單位簽約，並發展亞洲區域氣候合作，為永續地球努力。

韓國氣候變遷中心（Korea Climate Change Center）主席崔在哲（中）來台灣，與環境部國家環境研究院簽署合作備忘錄，相信未來不只雙邊，更有機會促成與其他國家合作及交流。（記者吳柏軒攝）

環境部長彭啓明（左2）見證台灣國家環境研究院與韓國氣候變遷中心簽MOU，握著國環院長劉宗勇（左1）與韓國中心主席崔在哲（右2 ）2人的手，象徵未來雙邊將密切合作。（記者吳柏軒攝）

