醫師、音樂家也能應徵台積電！陽交大學士後專班 75％可2年畢業

陽明交大「電子與光子學士後學位學程」第一屆畢業生。（陽明交大提供）

2025/09/09 14:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕學音樂、文法商管等跨足半導體不是夢！陽明交大前年首創讓「非理工人」就讀的學士後半導體專班，有75%學生都能2年畢業，今年6月已迎來首屆畢業生，一半考取電子、電機、物理相關研究所，其餘則以助理工程師或副工程師身分進入半導體產業，校方今年更往南部擴大招生，9月將於高雄校區開班。

陽明交大副校長、學程主任陳永富指出，4年前接手籌備「半導體學院」時，聽到業界抱怨半導體業嚴重缺才，決定打破學科藩籬，開拓非理工科人才。在校長林奇宏支持下，於2023年推出全台第一個給非理工學生就讀的「電子與光子學士後學位學程」，限定「非理工」科系畢業的大學畢業生報名，陸續有來自醫師、警察、音樂家、商管等背景學生上百位。

請繼續往下閱讀...

陳永富說明，2年課程內容48學分，聚集半導體精華，有應用數學、應用物理、應用電子學、半導體物理與元件、半導體製程等12門必修課，另外還有專業選修和實務課程。當然，最大的挑戰是如何讓零基礎學生，在短時間內，學會完整的半導體知識技術，因此會依學生程度不同，設計系統化學習內容。

此外，實務學習也不可少，陳永富提到，專班與台積電、力積電、環球晶圓等半導體大廠合作，開辦課程與講座。實務課程邀自業界退休的技術專家來教書，如助理教授林志偉在台積電擔任資訊工程師24年後退休，便受邀來專班教授資料工程、程式設計等科目。

陳永富說，有些文組生成績好到可以直接推甄碩班。他舉例，有位會計背景學生，應用物理和應用數學的成績亮眼，高中念理組，當年因大考失利念商科，就讀學士後專班正好讓他圓18歲那年的科技夢。第一屆學士後專班共畢業40多位學生，一半考上電子相關研究所，另一半則陸續進入產業。

陽明交大學士後半導體專班上課實景。（陽明交大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法