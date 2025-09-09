為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基市租國光客運巴士改裝當公車 10月上路應急

    基隆市政府公車處向國光客運承租20輛巴士，目前正在進行換裝作業，預計10月上路。（圖為基隆市公車處提供）

    2025/09/09 14:19

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市公車處長期虧損、高額負債，為了根本解決，基隆市政府將於年底審議公車運價，若獲通過，2026年將可望調漲駕駛員薪資，進而補足人力、提升服務品質。此外，由於基隆市公車車齡偏高，過去屢因市公車拋錨問題，被民進黨基隆市議員質疑為日拋型公車，基隆市政府已經向國光客運承租20部低底盤公車，最快將於10月上路。

    根據2024年度的統計年報顯示，基隆市公車處的司機預算員額有271名，但現職僅有240餘位司機。基隆市公車處今年中招考40名儲備駕駛，提供的薪資約在4萬5千元到5萬元，但僅有34人報名，錄取14人，10月1日報到。內部司機員說，按照過往的經驗，離職率也不低，明年上半年恐怕還是要招考。

    由於基隆市公車司機員的薪資待遇，不如新北市、台北市，造成離職率偏高；公車處指出，已經將駕駛調薪方案提報市府，後續由市府召開基隆市公車運價審議委員會審議，若經委員會及市議會同意，有望調漲駕駛員薪資。若一切順利，調薪案可望於明年上半年實施。

    另外，基隆市公車處副處長曾令偉表示，基隆市公車平均車齡在10年以上，市公車處採購的首批電動公車約70輛，目前正在準備招標作業，若一切順利，最快2026年下半年起陸續交車。另外，公車處也向國光客運承租20輛低底盤客運，車齡約8年，已送至暖暖維修廠改裝車體外觀，預計10月初陸續在各區路線上線行駛。

    基隆市政府公車處向國光客運承租20輛巴士，目前正在進行換裝作業，預計10月上路。（圖為基隆市公車處提供）

