台南病媒蚊孳生源舉發1110件 住家佔近7成

台南市自4月1日起，如查獲病媒蚊孳生源即逕行開立舉發單開罰，無改善期。（圖由南市衛生局提供）

2025/09/09 14:18

〔記者王姝琇／台南報導〕南市新增1例登革熱境外移入病例，為柳營區印尼籍移工，入境時出現發燒症狀，經篩檢及檢驗確診，為台南登革熱境外第11例，所幸該案隨即至高雄醫院住院治療，並無進入台南社區，故本案無需進行化學防治。據統計，台南市今年截至9月8日，累計開立病媒蚊孳生源舉發通知書共計1110件，陽性場域種類以住家最多，佔69％。

台南市登革熱防治中心統計，截至9月8日，今年度累計開立舉發通知書1110件，陽性場域種類以住家最多佔69％，其次為空地15％，其他依序為工地、果菜園、空屋、防火巷等；另外，孳生病媒蚊幼蟲之容器態樣以「桶、缸、甕、盆」最多，占49％，其次為盆栽29％，其他依序為杯瓶碗罐盒、各式底盤、帆布、塑膠布、輪胎、保麗龍箱盤、塑膠籃、金爐等物。

根據疾管署資料顯示，當前國際間登革熱疫情嚴峻，截至9月8日，國內已累計161例登革熱境外移入病例，南市為11例，感染國家來源以印尼、越南、泰國及菲律賓為主；且鄰近縣市已出現12例登革熱本土確診，市府呼籲醫療機構提高警覺。

市長黃偉哲表示，目前正值登革熱病媒蚊孳生高原期，上述孳生病媒蚊之容器，皆為日常生活常見的物品，再次呼籲各位市民，應定期巡檢住家戶內外環境及清除積水容器，務必落實「巡、倒、清、刷」，消滅病媒蚊孳生源，防治登革熱。

病媒蚊監測人員社區環境巡檢和防治。（圖由南市衛生局提供）

