為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南病媒蚊孳生源舉發1110件 住家佔近7成

    台南市自4月1日起，如查獲病媒蚊孳生源即逕行開立舉發單開罰，無改善期。（圖由南市衛生局提供）

    台南市自4月1日起，如查獲病媒蚊孳生源即逕行開立舉發單開罰，無改善期。（圖由南市衛生局提供）

    2025/09/09 14:18

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市新增1例登革熱境外移入病例，為柳營區印尼籍移工，入境時出現發燒症狀，經篩檢及檢驗確診，為台南登革熱境外第11例，所幸該案隨即至高雄醫院住院治療，並無進入台南社區，故本案無需進行化學防治。據統計，台南市今年截至9月8日，累計開立病媒蚊孳生源舉發通知書共計1110件，陽性場域種類以住家最多，佔69％。

    台南市登革熱防治中心統計，截至9月8日，今年度累計開立舉發通知書1110件，陽性場域種類以住家最多佔69％，其次為空地15％，其他依序為工地、果菜園、空屋、防火巷等；另外，孳生病媒蚊幼蟲之容器態樣以「桶、缸、甕、盆」最多，占49％，其次為盆栽29％，其他依序為杯瓶碗罐盒、各式底盤、帆布、塑膠布、輪胎、保麗龍箱盤、塑膠籃、金爐等物。

    根據疾管署資料顯示，當前國際間登革熱疫情嚴峻，截至9月8日，國內已累計161例登革熱境外移入病例，南市為11例，感染國家來源以印尼、越南、泰國及菲律賓為主；且鄰近縣市已出現12例登革熱本土確診，市府呼籲醫療機構提高警覺。

    市長黃偉哲表示，目前正值登革熱病媒蚊孳生高原期，上述孳生病媒蚊之容器，皆為日常生活常見的物品，再次呼籲各位市民，應定期巡檢住家戶內外環境及清除積水容器，務必落實「巡、倒、清、刷」，消滅病媒蚊孳生源，防治登革熱。

    病媒蚊監測人員社區環境巡檢和防治。（圖由南市衛生局提供）

    病媒蚊監測人員社區環境巡檢和防治。（圖由南市衛生局提供）

    病媒蚊監測人員社區環境巡檢和防治。（圖由南市衛生局提供）

    病媒蚊監測人員社區環境巡檢和防治。（圖由南市衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播