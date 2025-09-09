越南胡椒粒檢出蘇丹色素 2.7萬公斤遭銷毀

2.7萬公斤的越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素4號。（圖為食藥署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項計10項，其中2.7萬公斤的越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素4號，不得退運，需直接於邊境銷毀，另食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，近半年越南黑胡椒邊境檢驗不合格批數計6批，食藥署持續針對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗。

鄭維智說明，1批由輸入業者「元盛國際貿易有限公司」輸入的越南黑胡椒粒，於邊境檢出蘇丹色素4號，且據「食品安全衛生管理法」，蘇丹色素屬不得使用物質，因此該批越南黑胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計，今年3月1日至114年9月1日止，受理產地為越南的黑胡椒粒計54批，其中不合格批數計6批，不合格率為11.1%，檢驗不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格。

鄭維智表示，食藥署已自去年4月18日起，至明年9月3日為止，針對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

另有2批次中國輸入的食品容器具，經食藥署邊境檢驗發現螢光增白劑及蒸發殘渣不合格，應退運或銷毀。鄭維智指出，其中「立邦國際有限公司」報驗的中國紙盒檢出螢光增白劑，食藥署針對該業者從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

「保利包裝有限公司」的中國塑膠盒以4%醋酸，在95度、30分鐘條件下溶出試驗結果，檢出蒸發殘渣值為35 ppm，超出相關規範的合格標準值30ppm，食藥署針對「保利包裝有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

