為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    越南胡椒粒檢出蘇丹色素 2.7萬公斤遭銷毀

    2.7萬公斤的越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素4號。（圖為食藥署提供）

    2.7萬公斤的越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素4號。（圖為食藥署提供）

    2025/09/09 14:14

    〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項計10項，其中2.7萬公斤的越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素4號，不得退運，需直接於邊境銷毀，另食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，近半年越南黑胡椒邊境檢驗不合格批數計6批，食藥署持續針對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗。

    鄭維智說明，1批由輸入業者「元盛國際貿易有限公司」輸入的越南黑胡椒粒，於邊境檢出蘇丹色素4號，且據「食品安全衛生管理法」，蘇丹色素屬不得使用物質，因此該批越南黑胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

    食藥署統計，今年3月1日至114年9月1日止，受理產地為越南的黑胡椒粒計54批，其中不合格批數計6批，不合格率為11.1%，檢驗不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格。

    鄭維智表示，食藥署已自去年4月18日起，至明年9月3日為止，針對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

    另有2批次中國輸入的食品容器具，經食藥署邊境檢驗發現螢光增白劑及蒸發殘渣不合格，應退運或銷毀。鄭維智指出，其中「立邦國際有限公司」報驗的中國紙盒檢出螢光增白劑，食藥署針對該業者從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

    「保利包裝有限公司」的中國塑膠盒以4%醋酸，在95度、30分鐘條件下溶出試驗結果，檢出蒸發殘渣值為35 ppm，超出相關規範的合格標準值30ppm，食藥署針對「保利包裝有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播