    邁入超高齡 雲林重陽敬老金發放人數及禮金都創新高

    雲林縣重陽禮金年滿65歲以可領1000元，百歲以上人瑞1萬2000元。（雲林縣府提供）

    2025/09/09 14:14

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕今天是9月9日許多人關心重陽敬老金發放，雲林縣社會處長林文志表示，重陽節是農曆9月9日不是今天，今年雲林縣重陽禮金發放有14萬7881人受惠，總經費逾3億元，預計10月14前撥入長輩帳戶。

    雲林縣老年人口比例超過20%邁入超高齡社會，65歲以上人數每年增加，林文志指出，雲林縣重陽禮金在2022年取消排富規定，只要設籍雲林年滿65歲以上長者及60歲以上身心障礙者都可以領到，今年人數首次突破14萬人，總經費增加至3億多元。

    雲林今年發放金額及人數如下，60至64歲身心障礙者及65至69歲長者每人1000元，共有4萬8402人、70至79歲每人2000元，有6萬1206人、80至89歲每人3000元，有3萬1166人、90歲以上長者每人6000元，有6960人、百歲以上人瑞每人1萬2000元，有147人。

    縣府社會處說，重陽禮金每年都會在農曆9月1日前協請各鄉鎮市公所轉帳至長者帳戶，今年預計在10月14日前轉帳，領取現金長輩公所會在10月29日前陸續發放完成。另除了縣府外，各公所也有發放重陽敬老金。

