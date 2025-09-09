為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農糧署推廣米食辦創意料理賽 冠軍獎金10萬還有機會進軍超商

    為推廣米食，農糧署近年舉辦許多創意米食競賽，獲獎作品還會上架通路。（資料照）

    為推廣米食，農糧署近年舉辦許多創意米食競賽，獲獎作品還會上架通路。（資料照）

    2025/09/09 14:07

    〔記者楊媛婷／台北報導〕為推廣米食，農業部農糧署近年舉辦米食競賽，獲獎作品更會商品化後上架到超商通路，深受喜愛，今年的米食競賽只要是全國高中職以上到專科3年級的學生都可參加，即日起到10月3日開放報名，冠軍選手最高可獲得10萬元獎金，作品更有機會躍上通路讓全國民眾一同品嘗。

    隨飲食習慣變化，國人食米量呈現下降趨勢，為讓更多人愛上台灣米，農糧署舉辦米食競賽，「2025非米不可全國創意米食競賽」以中西式米食料理為主題，使用的主原料必須是國產米，並結合在地特色食材，樣式可是主食、中西點心或便當，參賽隊伍必須是2名學生1組，必須繳交料理照片、創作理念、食材來源與製作步驟，經初審入選後，由專業評審依據創意性、美感表現、料理可行性與市場潛力進行全國總決選。

    因應現在的社會型態許多人會選購超商即食商品打理三餐，農糧署副署長黃昭興表示，過去獲獎的許多米食作品都和超商通路合作販售，也都賣出亮眼好成績，今年的獲獎作品同樣也會以進軍超商通路為目標。2025非米不可全國創意米食競賽及報名資訊請詳見農糧署網站

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播