農糧署推廣米食辦創意料理賽 冠軍獎金10萬還有機會進軍超商

為推廣米食，農糧署近年舉辦許多創意米食競賽，獲獎作品還會上架通路。（資料照）

2025/09/09 14:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕為推廣米食，農業部農糧署近年舉辦米食競賽，獲獎作品更會商品化後上架到超商通路，深受喜愛，今年的米食競賽只要是全國高中職以上到專科3年級的學生都可參加，即日起到10月3日開放報名，冠軍選手最高可獲得10萬元獎金，作品更有機會躍上通路讓全國民眾一同品嘗。

隨飲食習慣變化，國人食米量呈現下降趨勢，為讓更多人愛上台灣米，農糧署舉辦米食競賽，「2025非米不可全國創意米食競賽」以中西式米食料理為主題，使用的主原料必須是國產米，並結合在地特色食材，樣式可是主食、中西點心或便當，參賽隊伍必須是2名學生1組，必須繳交料理照片、創作理念、食材來源與製作步驟，經初審入選後，由專業評審依據創意性、美感表現、料理可行性與市場潛力進行全國總決選。

因應現在的社會型態許多人會選購超商即食商品打理三餐，農糧署副署長黃昭興表示，過去獲獎的許多米食作品都和超商通路合作販售，也都賣出亮眼好成績，今年的獲獎作品同樣也會以進軍超商通路為目標。2025非米不可全國創意米食競賽及報名資訊請詳見農糧署網站。

