為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台大發展精準醫學 企業捐5年5000萬力挺

    台灣大學集合跨院能量並與法國合作，推動「台灣大學先進生醫研究中心」與「醫學院台法精準醫學與癌症研究中心」，獲辛耘企業捐款5年共5000萬元支持。（台大提供）

    台灣大學集合跨院能量並與法國合作，推動「台灣大學先進生醫研究中心」與「醫學院台法精準醫學與癌症研究中心」，獲辛耘企業捐款5年共5000萬元支持。（台大提供）

    2025/09/09 14:06

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學集合跨院能量並與法國合作，推動「台灣大學先進生醫研究中心」與「醫學院台法精準醫學與癌症研究中心」，精準醫學研究、新藥臨床試驗、癌症早期篩檢技術開發、醫療大數據平台建置等，獲辛耘企業董事長謝宏亮捐款5年共5000萬元支持。

    「台灣大學先進生醫研究中心」與「醫學院台法精準醫學與癌症研究中心」整合台大醫學院、重點科技研究學院、電機資訊學院、台大醫院及基因體暨精準醫學研究中心，結合法國CNRS、INSERM雙邊專業研究人員之間的合作，匯集互補的專業知識與尖端技術。

    台大先進生醫研究中心的重要成員Egly教授曾擔任法國國家健康與醫學研究所所長、分子及細胞生物與基因研究所所長、法國科學院院士等，校方將借重其在歐陸科學與學術的影響力，致力推動台灣生醫產業與醫療生技的國際發展及能見度。

    台大先進生醫研究中心主任楊泮池表示，這份助力不僅是對這2個中心研究工作的肯定，更是推動醫學進步的重要動能，將妥善運用資源，持續努力，以期為社會大眾帶來更好的醫療成果。

    台大說明，2個中心的目標為聚焦於提升醫學研究的品質與競爭力，強化我國在醫學科研領域的國際地位；結合跨領域整合的教育學程與國際交流中心，培養具備醫學與其他專業如醫學工程、資訊工程、資料科學等，融合能力的複合型人才；提升我國醫學研究與教育在國際舞台的能見度與影響力，進而推動台大在全球學術界的整體表現。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播