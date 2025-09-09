台大發展精準醫學 企業捐5年5000萬力挺

台灣大學集合跨院能量並與法國合作，推動「台灣大學先進生醫研究中心」與「醫學院台法精準醫學與癌症研究中心」，獲辛耘企業捐款5年共5000萬元支持。（台大提供）

2025/09/09 14:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學集合跨院能量並與法國合作，推動「台灣大學先進生醫研究中心」與「醫學院台法精準醫學與癌症研究中心」，精準醫學研究、新藥臨床試驗、癌症早期篩檢技術開發、醫療大數據平台建置等，獲辛耘企業董事長謝宏亮捐款5年共5000萬元支持。

「台灣大學先進生醫研究中心」與「醫學院台法精準醫學與癌症研究中心」整合台大醫學院、重點科技研究學院、電機資訊學院、台大醫院及基因體暨精準醫學研究中心，結合法國CNRS、INSERM雙邊專業研究人員之間的合作，匯集互補的專業知識與尖端技術。

台大先進生醫研究中心的重要成員Egly教授曾擔任法國國家健康與醫學研究所所長、分子及細胞生物與基因研究所所長、法國科學院院士等，校方將借重其在歐陸科學與學術的影響力，致力推動台灣生醫產業與醫療生技的國際發展及能見度。

台大先進生醫研究中心主任楊泮池表示，這份助力不僅是對這2個中心研究工作的肯定，更是推動醫學進步的重要動能，將妥善運用資源，持續努力，以期為社會大眾帶來更好的醫療成果。

台大說明，2個中心的目標為聚焦於提升醫學研究的品質與競爭力，強化我國在醫學科研領域的國際地位；結合跨領域整合的教育學程與國際交流中心，培養具備醫學與其他專業如醫學工程、資訊工程、資料科學等，融合能力的複合型人才；提升我國醫學研究與教育在國際舞台的能見度與影響力，進而推動台大在全球學術界的整體表現。

