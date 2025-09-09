全國最大尾！沉睡14年百米巨龍 9/13台南踩街祈福巡禮

百米巨龍是為慶祝建國100年所設計，邀請參加國慶活動造成轟動。（台南大學提供）

2025/09/09 14:00

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣府城隍廟喚醒沉睡的全國「最大尾」百米巨龍，於22日到嘉義參加「城隍夜巡諸羅城」，並於13日先行在台南舉辦「百米巨龍藝陣踩街祈福巡禮」，從台南大學遊行至台灣府城隍廟，行經8處古蹟、歷史場域。

台灣府城隍廟主委郭榮哲指出，百米巨龍是為慶祝建國100年設計，當時應總統府邀請參加國慶活動，100年剛好100米，超過100公斤，全長35節，需要100位體育生才能輪流舞動，當時在總統府外賓前表演造成轟動。活動結束，巨龍被安置在內門紫竹寺。

為隨台灣府城隍廟威靈公出巡參加夜巡活動，將巨龍運回台南，由台南大學體育系學生完成整裝、展開操練。郭榮哲表示，屆時引領出巡隊伍的是，根據「龍生九子」意象特別安排的九子彩帶龍陣；此外力邀台南大學與七股保安宮共同組成「金獅白鶴宋江陣」，他強調，讓學生團體擔任駕前陣頭巡演，而非職業陣頭，盼為青年學子找到更多舞台，傳承民俗技藝。

百米巨龍13日上午將從台南大學遊行至台灣府城隍廟安座，期間會行經台南大學、台南孔廟、南美館、國立台灣文學館、消防史料館（原台南合同廳舍）、湯德章紀念公園（民生綠園）、台南市歷史館（中西區區公所）、台灣府城隍廟等。

百米巨龍已運回台南大學由體育系學生完成整裝、展開操練。（台南大學提供）

